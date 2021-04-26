آدم ربایان دو تن از دانشجویان نیجریه ای را اعدام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام دولت نیجریه روز دوشنبه اعلام کرد که گروهی از سارقان مسلح در این کشور دو تن از دانشجویانی را که هفته گذشته از دانشگاهی در شمال این کشور ربوده بودند، اعدام کردند.

بدین ترتیب، تعداد کل گروگان‌های اعدام شده تا به امروز پنج تن بوده است.

گفتنی است، روز سه شنبه مردان مسلح با حمله به دانشگاه گرین فیلد در ایالت کادونا یکی از پرسنل این دانشگاه را کشته و تعدادی از دانشجویان را ربودند.

این جدیدترین مورد آدم ربایی از نهادهای آموزشی در نیجریه است که غالباً برای دریافت پول در ازای آزادی گروگان‌ها انجام می‌شود.

در همین ارتباط، «ساموئل آرووان» عضو کمیسیون امنیت داخلی ایالت کادونای نیجریه اعلام کرد که «نهادهای امنیتی به فرمانداری ایالت کادونا گزارش داده‌اند که اجساد دو تن از دانشجویان ربوده شده از دانشگاه گرین فیلد را که امروز (دوشنبه) توسط سارقان مسلح کشته شدند، پیدا کردند».

شایان ذکر است که گروههای سارق و مسلح از ماه دسامبر تاکنون پیوسته به مدارس و دانشگاه‌ها در شمال نیجریه حمله کرده و بیش از ۷۰۰ دانشجو را برای دریافت غرامت ربوده‌اند.

این در حالی است که نیروهای دولتی و امنیتی نیجریه در عملیات‌های خود برای جلوگیری از تشدید خشونتها و اقدامات تبهکارانه در سرتاسر این کشور از توان کافی برخوردار نیستند.