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۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۹:۳۳

با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در عمان صورت گرفت؛

خدمات الکترونیکی عمان در ساحت قرآن کریم بررسی شد

خدمات الکترونیکی عمان در ساحت قرآن کریم بررسی شد

وبینار «خدمات الکترونیکی عمان در ساحت قرآن کریم» از سوی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اولین نمایشگاه مجازی قرآن کریم، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این وبینار که در قالب اولین نمایشگاه مجازی قرآن کریم در ایران با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عمان و مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران برپا شد، احمد بن سعید بن خلیفه البوسعیدی، پژوهشگر قرآنی و از مسئولان وزارت اوقاف و امور دینی سلطنت عمان در خصوص خدمات الکترونیکی کشورش در ساحت قرآن کریم و توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی سخنرانی کرد.

وی سخنان خود را در چهار محور بیان کرد: فعالیت‌های قرآنی از زمان ظهور اسلام در این منطقه، برجسته‌ترین فعالیت‌های الکترونیکی در حوزه علوم قرآنی در عمان، فعالیت‌های این کشور در زمینه تفسیر قرآن کریم و در نهایت در خصوص چگونگی اثر بخشی مشارکت در زمینه فعالیت‌های الکترونیکی.

احمد بن سعید بن خلیفه آل بوسعیدی اظهار کرد: پیشرفت‌های مسلمانان در عمان از سال ششم هجرت و با تلاش‌های قرآنی آغاز شد؛ از جمله تلاش‌هایی برای آموزش و مراقبت از قرآن در طی قرن‌ها و در شرایط مختلف.

این فعال قرآنی سپس در مورد برجسته‌ترین فعالیت‌های الکترونیکی قرآنی اخیر در عمان سخن گفت. از جمله: انجام فعالیت‌های قرآنی از راه دور، ابزارهای ارتباطی و برنامه‌های الکترونیکی و همچنین از طریق وب سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های الکترونیکی مانند YouTube، برگزاری مسابقات الکترونیکی، اجرای جلسات و برنامه‌ها در فضای مجازی شامل درس‌ها، سخنرانی‌ها، سمینارها و تهیه برنامه‌های درسی و … .

این پژوهشگر عمانی در امور قرآنی ضمن اشاره به استقبال عمانی‌ها از این فعالیت‌ها، گفت: برجسته‌ترین این فعالیت‌ها عبارتند از: برنامه‌های انجام شده توسط «انجمن عمانی مراقبت از قرآن کریم» در حوزه الکترونیکی و فضای مجازی، برنامه آموزش الکترونیکی قرآن (از راه دور) توسط وزارت اوقاف و امور دینی عمان، وب سایت دانشکده الهیات (علوم شرعیه)، وب سایت عمانی قرآن، قرآن الکترونیکی مسقط، کتابخانه جامع اباضیه، گروهی از تفسیرها و کتاب‌های مربوط به علوم قرآن و نسخه‌های خطی قرآن.

وی در محور سوم سخنانش به برجسته‌ترین تلاش‌های انجام شده در حوزه تفسیر قرآن کریم اشاره و برخی از این آثار را که در عمان به انجام رسیده، بیان کرد.

این فعال قرآنی در عمان در مورد آخرین محور سخنان خود، به برخی از نظرسنجی‌ها و مطالعات انجام شده در زمینه اثربخشی فعالیت‌های قرآنی از طریق مجازی اشاره کرد و گفت: این امر نشان دهنده نقش بسیار مهم این روش‌ها در ارتقا سطح فعالیت‌های قرآنی است.

کد مطلب 5198695

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