۱۶۶۲۰ نفر روز تبلیغ دینی ویژه رمضان در استان اردبیل اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام انور قاسمی صبح سهشنبه در جلسه هماهنگی اجرای برنامههای ماه رمضان در اردبیل اظهار کرد: در راستای اجرای فعالیتهای تبلیغی در ماه رمضان، تعداد ۵۵۴ نفر از روحانیون طرح هجرت و مستقر در مناطق مختلف اعم از مناطق شهری، روستایی و محروم به اجرای برنامههای فرهنگی و قرآنی ویژه ماه رمضان میپردازند.
وی به برگزاری ۱۶ هزار و ۶۲۰ جلسه تبلیغی در طول ماه رمضان اشاره کرد و افزود: بنا به شرایط به وجود آمده از انتشار ویروس کرونا، برنامههای اجرایی با رعایت پروتکلهای بهداشتی و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار میشود که در این برنامهها روحانیون، به اقامه نماز جماعت (در فاصله زمانی نیم ساعته)، سخنرانی کوتاه و پاسخگویی به سوالات شرعی میپردازند.
رئیس اداره فرهنگی و تبلیغ تصریح کرد: موضوعات مهم در جلسات سخنرانی اعم از احکام روزه، فضائل روزه و ثواب روزه داران، اهمیت قرائت قرآن در ماه رمضان، کمک مومنانه و مواسات، تقوا و خویشتن داری، دستگیری از نیازمندان و اهمیت انتخابات و راههای انتخاب اصلح در کلام مقام معظم رهبری و نیز راههای تحقق شعار «تولید، پشتیبانیها و مانع زدایی ها» است که فایل سخنرانی در فضای مجازی نیز برای استفاده کاربران بارگذاری میشود.
حجت الاسلام قاسمی با تاکید بر اینکه برنامههای تبلیغی روحانیون در طول ماه رمضان با اولویت در مناطق محروم، آسیب پذیر و روستایی استان اردبیل اجرا میشود، اظهار کرد: بهره گیری از ظرفیت گروه طلاب و روحانیون استان در راستای اجرای موفق این طرح در اولویت است.
وی به اجرای ویژه برنامههای ماه رمضان در استان اشاره و اضافه کرد: برنامه #مردم_ماه، #محله_همدل و #قرآن_نور_امید از جمله برنامههایی است که با جدیت در استان پیجویی و اجرا میشود.
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