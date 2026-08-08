آثار جشنواره رسانه و سلامت داوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، حسین کرمانپور، با اشاره به استقبال قابل توجه اصحاب رسانه از جشنواره «رسانه و سلامت»، اظهار کرد: با توجه به شرایط کشور، فراخوان این جشنواره نسبتاً دیر اعلام شد، اما با وجود محدودیت زمانی، استقبال از جشنواره بسیار قابل توجه بود.

وی افزود: بیش از ۲۳۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از بررسی اولیه، بیش از ۱۷۰ اثر از ۱۰۸ نفر از اهالی رسانه مورد ارزیابی و داوری قرار گرفت و نتایج نهایی نیز در چند روز آینده اعلام خواهد شد.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت با اشاره به محورهای نخستین دوره جشنواره گفت: با توجه به محدودیت زمانی، امسال جشنواره با تمرکز بر دو محور اصلی «سلامت در دفاع مقدس دوم و سوم» و «پزشکی خانواده» برگزار شد.

کرمانپور ادامه داد: در این دوره، صرفاً آثار مکتوب منتشرشده در خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و پایگاه‌های خبری مورد ارزیابی قرار گرفت، اما در دوره آینده تلاش خواهیم کرد دامنه جشنواره را به سایر قالب‌های رسانه‌ای نیز گسترش دهیم.

وی تصریح کرد: در سال آینده، محتواهای تصویری، اینوگرافیک ها، پادکست ها و سایر قالب‌های رسانه‌ای نیز به بخش‌های جشنواره اضافه خواهد شد و موضوعاتی همچون خودمراقبتی و ارتقای سواد سلامت به طور ویژه مورد توجه قرار می‌گیرد.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: هدف ما این است که جشنواره «رسانه و سلامت» در دوره‌های آینده به بستری برای شناسایی و تقدیر از آثار برتر رسانه‌ای در حوزه سلامت و همچنین تقویت نقش رسانه‌ها در ارتقای آگاهی، خودمراقبتی و سواد سلامت جامعه تبدیل شود.