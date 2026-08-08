خبر و حریم خصوصی در عصر دیجیتال/منفعت عمومی در برابر کنجکاوی عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز هفدهم مرداد روز خبرنگار و سالروز شهادت محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی در مزارشریف افغانستان است.

در جهان معاصر، ارتباطات و رسانه‌های جمعی به عنوان «رکن چهارم دموکراسی»، نقشی حیاتی و بی‌بدیل در آگاهی‌بخشی، نظارت بر عملکرد صاحبان قدرت، آشکارسازی حقایق و شکل‌دهی به افکار عمومی ایفا می‌کنند. جریان آزاد اطلاعات و حق دسترسی همگانی به اخبار موثق، بستر تحکیم جامعه مدنی، توسعه پایدار و صیانت از حقوق اساسی شهروندان است. با این وجود، تحقق این رسالت فرخنده و بنیادین، همواره با چالش‌های پیچیده و باریکه‌های پرتنش اخلاقی و حقوقی همراه بوده است. در مرکز این چالش‌ها، مسئله حفظ «حریم خصوصی» و صیانت از کرامت انسانی افراد قرار دارد.

تولید، بسته‌بندی و نشر اخبار همواره در مرز باریکی میان «حق دانستن جامعه» و «حق بر حریم خصوصی و آرامش شخصی» در حرکت است. از یک سو، رسانه‌ها متعهد به کشف حقیقت، افشاگری فساد و گزارش رویدادهای دارای اهمیت عمومی هستند؛ از سوی دیگر، هرگونه سرک کشیدن غیرموجه به زوایای زندگی فردی، افشای بدون رضایت داده‌های شخصی و تصویرسازی جنجالی و بازاری، می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به امنیت روانی، حیثیت اجتماعی و آینده کاری اشخاص وارد سازد. این تعارض بنیادین با فراگیری روزافزون فناوری‌های ارتباطی نوین، شبکه‌های اجتماعی، الگوریتم‌های هوش مصنوعی و پیدایش پدیده روزنامه‌نگاری شهروندی، ابعادی بسیار پیچیده‌تر و حادتر یافته است. این گزارش با رویکردی جامع، به بررسی مبانی نظری، چالش‌های اخلاقی و حقوقی، پیامدهای عصر دیجیتال و راهکارهای عملی ایجاد تعادل میان خبررسانی و حریم خصوصی می‌پردازد.

ابعاد گوناگون حریم خصوصی در رسانه

برای فهم دقیق ابعاد چالش، نخست باید مفهوم حریم خصوصی و مؤلفه‌های آن در چارچوب ارتباطات و رسانه تبیین گردد. حریم خصوصی در بنیادی‌ترین تعریف، عبارت است از قلمرویی از زندگی فرد که شخص انتظار موجه دارد از مداخله، نظارت، تجسس یا افشای بدون رضایت توسط دیگران (اعم از دولت‌ها، نهادها، رسانه‌ها یا سایر افراد) در امان باشد. در ادبیات حقوق ارتباطات و اخلاق روزنامه‌نگاری، حریم خصوصی به چهار بعد کلی تقسیم می‌شود:

۱. حریم خصوصی اطلاعاتی: حق کنترل فرد بر جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، پردازش و نشر داده‌ها و اطلاعات زیستی، مالی، پزشکی و سوابق شخصی خود.

۲. حریم خصوصی ارتباطی: محرمانه بودن مکالمات، مکاتبات، پیام‌های الکترونیکی و تعاملات شخصی از هرگونه شنود یا افشای رسانه‌ای.

۳. حریم خصوصی مکان‌محور و جسمانی: عدم ورود غیرمجاز، تجسس یا تصویربرداری بدون اجازه از محیط خانه، محل زیست شخصی، خودرو و فضاهای خصوصی.

۴. حریم خصوصی شخصیتی و تصمیم‌گیری: حق اتخاذ تصمیمات آزادانه درباره سبک زندگی، روابط خانوادگی، باورها و ترجیحات فردی بدون قضاوت، دخالت یا جنجال‌آفرینی عمومی.

منفعت عمومی در برابر کنجکاوی عمومی

یکی از بنیادین‌ترین اصول در اخلاق خبررسانی، مرزگذاری هوشمندانه میان «منفعت عمومی» و «کنجکاوی یا جذابیت عامه» است. منفعت عمومی شامل موضوعاتی است که آگاهی جامعه از آن‌ها برای اتخاذ تصمیمات سیاسی و اجتماعی آگاهانه، ارتقای شفافیت، افشای سوءاستفاده از قدرت، فساد مالی یا ساختاری، حفظ سلامت و امنیت عمومی حیاتی است. در مقابل، کنجکاوی عمومی صرفاً مبتنی بر تمایل و علاقه زرد جامعه به سرک کشیدن در جزئیات زندگی خصوصی، روابط عاطفی، اختلافات خانوادگی، بیماری‌ها و جنجال‌های شخصی افراد به ویژه چهره‌های مطرح است. روزنامه‌نگاری اصیل و متعهد تنها زمانی مجاز است مرزهای حریم خصوصی را مخدوش سازد که منفعت عمومیِ حیاتی، اثبات‌شده و تفکیک‌ناپذیری وجود داشته باشد.

تمایز میان چهره‌های عمومی و شهروندان عادی

در حقوق و اخلاق رسانه، دامنه حریم خصوصی برای چهره‌های عمومی مانند سیاستمداران، مقامات دولتی، مدیران ارشد و رهبران اجتماعی تنگ‌تر از شهروندان عادی تلقی می‌شود. علت این امر، نقش مستقیم این افراد در تصمیم‌گیری‌های کلان، مدیریت منابع عمومی و تأثیرگذاری بر سرنوشت جامعه است. جامعه حق دارد درباره شایستگی اخلاقی، صداقت و عملکرد کسانی که مسئولیت‌های عمومی را بر عهده دارند آگاه شود. با این حال، حقوق رسانه تاکید می‌کند که حتی برای چهره‌های عمومی نیز مرزهای سرسختی وجود دارد؛ رفتار و زندگی خصوصی یک مقام سیاسی تنها زمانی قابل افشا و پوشش خبری است که مستقیماً بر صلاحیت حرفه‌ای، وظایف قانونی، یا امانت‌داری او در قبال بیت‌المال تاثیر بگذارد. تجسس در امور کاملاً شخصی بی‌ارتباط با مسئولیت عمومی، حتی برای چهره‌های مشهور نیز غیرمجاز و غیراخلاقی است.

فرایند تولید خبر شامل سه مرحله «گردآوری»، «فرآوری و سردبیری» و «نشر» است که در هر یک از این مراحل، خطر نقض حقوق شخصی وجود دارد:

استفاده از شیوه‌های پنهان‌کارانه مانند دوربین مخفی، شنود تلفنی، هک حساب‌های کاربری، هویت مستعار، و تعقیب مداوم و آزاردهنده (پاپاراتزی)، از مصادیق بارز نقض حریم خصوصی در مرحله گردآوری است. در اخلاق روزنامه‌نگاری، استفاده از این روش‌ها تنها به عنوان «آخرین راهکار» و در شرایطی توجیه می‌پذیرد که جنایت یا فساد بسیار بزرگی در جریان باشد و هیچ روش شفاف دیگری برای کشف حقیقت وجود نداشته باشد.

انتشار نام، تصویر، آدرس یا مشخصات شناسایی قربانیان جرایم جنسی، کودکان، بیماران روانی و قربانیان حوادث تلخ، می‌تواند موجب «قربانی‌سازی ثانویه» و صدمات روحی جبران‌ناپذیر شود. همچنین، افشای نام کامل و تصویر متهمان پیش از قطعیت حکم در دادگاه صالح، نقض آشکار «اصل برائت» بوده و پیش از اثبات جرم، آبرو و آینده فرد و خانواده او را نابود می‌سازد.

عدم دقت در صحه‌گذاری و شتاب‌زدگی در نشر اخبار، غالباً به انتشار ادعاهای نادرست و شایعات درباره زندگی خصوصی افراد می‌انجامد. افترا و برچسب زدن و هتک حرمت علاوه بر مسئولیت اخلاقی، دارای مسئولیت کیفری و حقوقی سنگین است. رسانه‌ها موظفند میان «نقد حرفه‌ای عملکرد» و «افترا به شخصیت فردی» تمایز قائل شوند.

با پیدایش اینترنت، شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر، اینستاگرام و تلگرام، پیام‌رسان‌ها و وب‌سایت‌های خبری لحظه‌ای، ساختار تولید و مصرف خبر دستخوش تحولی بنیادین گردیده است. این تحولات اگرچه جریان اطلاع‌رسانی را دمکراتیک‌تر کرده، اما ابعاد نقض حریم خصوصی را به شدت گسترش داده است:

در رسانه‌های سنتی مثل مطبوعات، رادیو و تلویزیون، فرآیند دروازه‌بانی توسط سردبیران و روزنامه‌نگاران باسابقه انجام می‌شد که به کدهای اخلاقی و قوانین مطبوعاتی واقف بودند. امروزه هر شهروند دارنده یک گوشی هوشمند، به یک ناشر خبری تبدیل شده است. انتشار تصاویری از تصادفات، حوادث خانوادگی، یا نزاع‌های خیابانی توسط شهروندان، بدون در نظر گرفتن رضایت و حریم خصوصی افراد، موجی از نقض آشکار اخلاق را پدید آورده است.

در فضای دیجیتال، خبر منتشرشده هرگز از بین نمی‌رود. داده‌های شخصی، تصاویر و گزارش‌های مربوط به خطاهای گذشته یا اتهامات رفع‌شده، با یک جستجوی ساده برای همیشه در دسترس باقی می‌مانند. مفهوم «حق فراموش شدن» که در قوانین مدرن حمایت از داده‌ها به رسمیت شناخته شده، تاکید دارد که افراد باید حق داشته باشند پس از گذشت زمان و زوال اهمیت خبری، خواستار حذف یا عدم نمایه‌سازی پیوندهای حاوی اطلاعات شخصی خود در موتورهای جستجو باشند.

اقتصاد جدید رسانه که بر پایه تعداد بازدید و لایک می‌چرخد، رسانه‌ها را به سمت جنجال‌آفرینی و سرک کشیدن در حریم خصوصی چهره‌ها برای جذب مخاطب سوق داده است. الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی نیز محتواهای جنجالی و ناقض حریم خصوصی را بیشتر تقویت و پخش می‌کنند.

ارتباطات و خبررسانی شفاف، شریان حیاتی دموکراسی و جامعه آگاه است. اما این شریان زمانی سالم می‌ماند که کرامت انسانی و حریم خصوصی شهروندان به عنوان یکی از بنیادی‌ترین حقوق بشر پاس داشته شود. آزادی بیان و حریم خصوصی دو مفهوم متضاد نیستند، بلکه مکمل یکدیگر در برپایی یک جامعه متمدن و اخلاق‌مدار به شمار می‌روند. تدوین کدهای اخلاقی کارآمد، به‌روزرسانی قوانین متناسب با عصر دیجیتال و تعهد حرفه‌ای اهالی رسانه، کلید اصلی حفظ این توازن حیاتی در آینده ارتباطات است.