مجید عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطابق با برنامه زمانبندی انتخابات در ۲۸ خرداد ماه سال جاری در شهرستان برگزار میشود که سه هزار نفر از عوامل اجرایی و نظارتی برگزاری انتخابات در این شهرستان را به عهده دارند.
وی افزود: ۶ هیئت اجرایی در بخشها و فرمانداری تشکیل و ثبتنام از متقاضیان شوراهای اسلامی شهر و روستا و تیرههای عشایری انجام شده است.
فرماندار دهلران ادامه داد: در ۶۰ نقطه از شهرستان انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها برگزار میشود که شامل چهار نقطه شهری و ۵۶ نقطه روستایی است.
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