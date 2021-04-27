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۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۹:۳۵

پنجره مهر؛

۱۰۰ شعبه اخذ رای در شهرستان دهلران پیش‌بینی شده است

۱۰۰ شعبه اخذ رای در شهرستان دهلران پیش‌بینی شده است

ایلام- فرماندار دهلران گفت: برای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، ۱۰۰ شعبه اخذ رای در شهرستان دهلران پیش بینی شده است.

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مجید عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطابق با برنامه زمان‌بندی انتخابات در ۲۸ خرداد ماه سال جاری در شهرستان برگزار می‌شود که سه هزار نفر از عوامل اجرایی و نظارتی برگزاری انتخابات در این شهرستان را به عهده دارند.

وی افزود: ۶ هیئت اجرایی در بخش‌ها و فرمانداری تشکیل و ثبت‌نام از متقاضیان شوراهای اسلامی شهر و روستا و تیره‌های عشایری انجام شده است.

فرماندار دهلران ادامه داد: در ۶۰ نقطه از شهرستان انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها برگزار می‌شود که شامل چهار نقطه شهری و ۵۶ نقطه روستایی است.

کد مطلب 5198743

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