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۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۲۳

ثبت ۳۱ روز کیفیت هوای سالم در تهران

ثبت ۳۱ روز کیفیت هوای سالم در تهران

هوای تهران از ابتدای سال جاری ۳۱ روز در شرایط سالم قرار داشته است و آلاینده غالب هوا در این مدت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، هوای تهران از ابتدای سال جاری مطابق با یک ماه شمسی در شرایط سالم قرار داشته است و با ادامه این شرایط امروز هم برای سی و دومین روز کیفیت هوای قابل قبول خواهد بود.

میانگین غلظت آلاینده‌های هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۷۸ قرار گرفته و این عدد هم اکنون با کاهش بسیار کمی بر روی عدد ۷۶ قرار گرفته است.

تهران تا امروز تنها ۲ روز هوای پاک داشته و ۴ روز کیفیت هوا در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه بوده است.

آلاینده ذرات معلق ۲.۵ امسال آلاینده غالب هوا در نخستین ماه سال بوده در حالی که سال گذشته آلاینده ازن از غلظت بیشتری برخوردار بود.

کد مطلب 5198789

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