به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری سی ان ان به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا ماه میلادی آتی (مِی)، سفری به اوکراین خواهد داشت.

این سفر با در نظر گرفتن احتمال دیدار جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین همتای روس در ماه میلادی ژوئن، تدارک دیده شده است.

بایدن پیشتر در تماسی تلفنی، از پوتین خواسته بود در یک کشور ثالث، دیداری حضوری داشته باشند و منابع آمریکایی امیدوارند که این رویداد بعد از سفرهایی که بایدن در ماه ژوئن به لندن و بروکسل برای شرکت در نشست‌های جی ۷ و ناتو خواهد داشت؛ رخ دهد.

پیشتر نیز دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین گفته بود که دیدار میان ولادیمیر پوتین و جو بایدن رؤسای جمهور روسیه و آمریکا تابستان سال جاری برگزار می‌شود؛ اما تاکنون برنامه‌ای پیرامون زمان و محل این دیدار مشخص نشده است.

سفر بلینکن به اوکراین نیز با توجه به تنش‌های اخیر مسکو-کی‌یف انجام می‌شود.

چندی پیش در واکنش به تحولات شرق اوکراین، روسیه در یک اقدام دفاعی، نیروهای نظامی خود را در مرز با این کشور افزایش داد.