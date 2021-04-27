شورای رقابت دیروز درباره قیمت خودرو به تصمیم نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته در شورای رقابت جلسه‌ای برای بررسی چگونگی اعمال دستورالعمل قیمت گذاری خودرو برگزار شد.

با این حال، خبرها حاکی از آن است که اعضای شورا در این جلسه، به جمع‌بندی و تصمیم مشخصی نرسیدند و مقرر شد بررسی نحوه اعمال دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو در جلسه بعدی یعنی ۱۳ اردیبهشت ماه ادامه یابد.

بر اساس این گزارش، سال گذشته مقرر شده بود قیمت خودرو هر سه ماه یک بار به تناسب تورم بخشی (تورم صنعت خودرو) تغییر کند، اما این دستورالعمل برای زمستان ۹۹ اجرایی نشد.

آنطور که رضا شیوا رئیس شورای رقابت در ۳۰ دی ماه سال ۹۹ اعلام کرد، شورای رقابت با در نظر گرفتن بهره‌وری و کیفیت، تصمیم گرفت قیمت خودرو برای زمستان افزایش نباید و طبق تصمیم این شورا، از این پس قیمت‌گذاری خودرو به جای هر سه ماه، هر ۶ ماه یا سالانه تعیین خواهد شد.

اما وی در ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ علت عدم افزایش قیمت خودرو در زمستان را پایین بودن نرخ تورم در فصل مذکور اعلام کرد و گفت که تا ابتدای ۱۴۰۰ می‌توان گفت که ۶ ماه است هیچ افزایش قیمتی نداشته‌ایم؛ برای تصمیم‌گیری در مورد قیمت خودرو در سه ماه اول ۱۴۰۰ منتظر اعلام نرخ تورم بخشی هستیم تا بر اساس این نرخ، قیمت خودرو نیز تغییر کند.

پس از این اظهارنظر و به دنبال آن ایجاد جنجال در بازار و محافل مختلف، شیوا مجدد در اظهارنظری متناقض اعلام کرد که شورای رقابت برای دستورالعمل ۶ ماهه قیمتی خودرو تصمیمی نگرفته است و جای نگرانی نیست.

به گفته شیوا، اگر ثبات در بازار به ویژه ارز ادامه‌دار باشد بازنگری در قیمت خودرو در بازه زمانی یک‌ساله انجام خواهد شد.

با توجه به عدم اعلام تورم بخشی خودرو و تعطیلی بازارها که منجر به ثبات و کاهش نسبی قیمت‌ها شده، باید منتظر ماند و دید شورای رقابت در جلسه آتی خود چه تصمیمی درباره قیمت خودرو اتخاذ خواهد کرد.