لزوم ماموریت سپاری به مراکز تحقیقاتی دانشگاه های علوم پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، جلسه تبیین برنامه «ایجاد و حمایت از فرصت های تبادل اطلاعات و توسعه همکاری های تحقیقاتی مشترک بین مراکز تحقیقات حوزه سلامت و سازمانها و نهادها» دانشگاه های کلان مناطق آمایشی ۶ تا ۹ برگزار شد.

این نشست به صورت ویدیو کنفرانس با حضور دکتر فرید نجفی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، دکتر علی دل پیشه رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، دکتر حمیدرضا خرم خورشید مشاور علمی و فناوری معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و مدیران پژوهش، فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه های کلان مناطق آمایشی ۶ تا ۹ برگزار شد.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با تشریح سند «ایجاد و حمایت از فرصت های تبادل اطلاعات و توسعه همکاری های تحقیقاتی مشترک بین مراکز تحقیقات حوزه سلامت و سازمانها و نهادها» بر اهمیت موضوع سیاستگذاری آگاه از شواهد تاکید کرد.

نجفی بر لزوم مأموریت سپاری به مراکز تحقیقاتی دانشگاه های علوم پزشکی و اهمیت نقش مراکز تحقیقات به عنوان بازوان علمی دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی تاکید کرد و ایجاد فرصت برای نقش فعال تر مراکز تحقیقاتی و تلاش برای اجرایی کردن سیاست آگاه از شواهد را ضروری برشمرد.

در ادامه نشست رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با تأکید بر این مهم که تحقیق باید برای حل مسئله و پاسخگویی به نیازهای جامعه باشد، به تشریح وظایف و فعالیت‌های انجام‌شده و همچنین ظرفیت‌های شورای عالی سلامت و امنیت غذا پرداخت.

دل پیشه ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی مربوطه را وظیفه مهم این شورا اعلام کرد و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی از مهم‌ترین وظایف دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی برشمرد.

در ادامه معاونین پژوهشی و مدعوین جلسه از دانشگاه‌های شرکت‌کننده به‌صورت ویدئوکنفرانس به بیان سئوالات و ابهامات خود پرداختند.

مشاور علمی و فناوری معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به وجود ۲۵ شبکه تحقیقاتی در حوزه امنیت غذایی یادآور شد باید شبکه دیگری تحت عنوان تحقیقات سلامت اجتماعی نیز ایجاد شود. درباره این مهم که اعتبارات یک درصد که توسط کمیته سلامت و رفاه اجتماعی برای امر تحقیقات اختصاص‌یافته است، لذا باید تمام پروژه‌های استانی مصوب در کمیته مزبور کد پیگیری دریافت کنند، در غیر این صورت قابلیت اجرایی نخواهند داشت.

خرم خورشید از دانشگاه‌های علوم پزشکی درخواست کرد تا جهت استفاده از اعتبارات یک‌درصدی کمیته سلامت و رفاه اجتماعی پروژه‌های تحقیقاتی دانشگاهی را در کمیته مربوطه مصوب و پیگیری کنند و از حمایت‌های این کمیته برخوردار شوند.