به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، اولین نشست کارگروه فنی شورای فناوری سلامت با حضور دکتر محمدرضا منظم رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت، دکتر افشین زرقی رئیس کارگروه فنی شورای عالی فناوری سلامت به همراه سایر مدیران برگزار شد.
دکتر محمدرضا منظم رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت با اشاره به اینکه کارگروه فنی شورای عالی فناوری سلامت پیرو درخواست مطرح شده در نشست معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی راهاندازی شد، افزود: این کارگروه تشکیل شده تا با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی و با استفاده از ظرفیت شورای عالی فناوری در جهت توسعه فناوری سلامت در کشور گام برداریم.
رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت یادآور شد: شورای عالی فناوری وزارت بهداشت از سال ۹۴ ایجاد شده و در تمام زمینههای فناوری به عنوان بالاترین مرجع سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری فعالیت میکند. دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت هم ذیل این شوراست.
وی افزود: تعیین اولویتهای فناوری، برنامهریزی و سیاستگذاری، کمک به افزایش جذب سرمایه، توانمندسازی شرکت های دانش بنیان در نظام سلامت،کمک به برقراری امنیت سرمایهگذاری، گسترس و تاسیس شرکتهای دانش بنیان سلامت با استقرار در مراکز رشد پارک های علم و فناوری و شهرکت های دانش سلامت از جمله اهداف شورا تعیین شده است.
دکتر افشین زرقی رئیس کارگروه فنی شورای عالی فناوری سلامت با اشاره به اینکه راهاندازی این کارگروه به معنای لزوم حرکت شتابان به سوی پژوهشهای فناوری است، گفت: علاوه بر اینکه اعضای حاضر در کارگروه باید نظرات و طرحهایشان را مطرح کنند باید برنامهها را از گروههای مختلف و ذینفعان جمعآوری کرده و پرورش بدهیم و سپس به شورا بفرستیم.
رئیس کارگروه فنی شورای عالی فناوری سلامت، افزود: اختصاص درصد مشخصی از بودجه دانشگاههای علوم پزشکی به مقوله فناوری و تبیین مدلهای اقتصادی در دانشگاهها از جمله اقداماتی است که در وهله نخست باید انجام داد. باید کارگاههای آموزشی برای مدیران مالی و حقوقی دانشگاهها برگزار کنیم و تا چرخش منابع مالی به خوبی انجام شود.
وی پیشنهاد کرد: اگر میخواهیم به سمت خروجیهای مطلوب حرکت کنیم باید انجام فعالیتهای اثرگذار در حوزه فناوری را در ارزشیابی اعضای هیاتهای علمی در نظر گرفته شود.
زرقی با بیان اینکه دیگر وقت آن نیست که اهداف و سیاستهای جدید ایجاد کنیم، گفت: باید تفکر عملیاتی داشته باشیم و بررسی کنیم در مسیر اجرا چه چالشهایی داریم و دانشگاهها برای برون رفت از آن باید چکار کنند تا در نهایت به جایی برسیم که موضوعات مورد نظر معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت محقق شود.
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