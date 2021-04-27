به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، کمیته آموزش و پژوهش، مربیان و استعدادیابی در راستای پاسخگویی به درخواستهای مکرر مربیان والیبال درخصوص حضور در تمرینات تیم ملی، اقدام به تهیه فیلم از تمرینات با حضور ولادیمیر آلکنو کرده است.
پس از حضور آلکنو سرمربی روسی تیم ملی در ایران مقرر شد کلاسهای دانشافزایی مربیگری با حضور این مربی توانمند برای مربیان داخلی برگزار شود. اما به دلیل فشردگی برنامههای تیم ملی و شرایط ویژه قرنطینه به دلیل شیوع کرونا، در حال حاضر امکان برگزاری کلاسهای مذکور میسر نیست.
به همین منظور کمیته آموزش و پژوهش، مربیان و استعدادیابی با در نظر گرفتن شرایط کنونی حاکم بر اردوها از یک طرف و در راستای احترام به درخواست مربیان ایرانی از طرف دیگر، شرایط تصویربرداری از کلیه جلسات تمرینی تیم ملی با حضور آلکنو و توتولو دستیار ایتالیایی را فراهم کرد.
به گفته جهانگیر سیدعباسی رئیس کمیته آموزش، فیلمهای مذکور به دلیل حفاظت از استراتژی تیم ملی ایران، پس از اعزام ملیپوشان به المپیک در اختیار مربیان و علاقهمندان قرار خواهد گرفت.
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