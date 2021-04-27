بازگرداندن اراضی جداشده از استان فارس در حال اجرا است

فرهاد طهماسبی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از ابتدای شروع به کار مجلس یازدهم به کمک برخی از اعضای مجمع نمایندگان استان فارس، بحث بازگرداندن بخشی از اراضی نی ریز را مورد پیگیری قرار دادیم.

او با اشاره به تاریخچه مصوبه واگذاری اراضی فارس به کرمان گفت: در این خصوص در سال ۱۳۹۰ در زمان استانداری صادق عابدین در فارس، مصوبه‌ای را هیأت دولت تصویب می‌کند مبنی بر واگذاری ۵۵ هزار هکتار از اراضی معدنی استان فارس به کرمان و در این راستا قراردادهایی نیز تنظیم می‌شود.

طهماسبی خاطرنشان کرد: ما به محض اطلاع از این مصوبات و ابعاد آن، موضوع را بررسی و مکاتباتی با وزارت کشور انجام دادیم اما بنا به تصمیم مسئولان وقت دولت، ظاهراً جدا کردن تدریجی اراضی از فارس و الحاق آن به کرمان در دستور قرار گرفته بود.

این نماینده مجلس ادامه داد: پس از اطلاع از این موضوع به جد پیگیری کرده و مکاتباتی با وزارت کشور نیز انجام دادیم و از موضوع جدا کردن اراضی از استان فارس، نارضایتی خود را نشان دادیم.

او از برگزاری نشست‌هایی با حضور رئیس مجمع نمایندگان فارس و برخی دیگر از نمایندگان، استاندار فارس، مدیر کل صمت فارس و… در خصوص موضوع مذکور خبر داد و گفت: در این راستا با برخی از وزرا و معاونین مربوطه از جمله وزیر کشور و…نیز تماس گرفته و ماجرا را نیز به آنها شرح دادیم.

طهماسبی به آخرین اقدامات در این خصوص نیز اشاره کرد و گفت: قرار شده این مصوبه در هیأت دولت اصلاح شود لذا فعلاً نقشه‌ها اصلاح شده و به دنبال نهایی کردن موضوع برگرداندن اراضی به فارس هستیم.