مهرداد ویسکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موانع سرمایه گذاری در لرستان، اظهار داشت: باید زمینه‌های سرمایه گذاری در لرستان فراهم شود، در استان ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های فراوانی برای سرمایه گذاری وجود دارد.

برند سازی زعفران، مطالبه جدی مردم و مسئولان

وی با تاکید بر اینکه لرستان به اندازه یک کشور ظرفیت و پتانسیل دارد، گفت: الان دو درصد زعفران کشور به صورت پراکنده از سوی مردم در لرستان کشت و تولید می‌شود.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کیفیت بالای زعفران لرستان، بیان داشت: بر اساس اعلام مسئولان سازمان جهاد کشاورزی، زعفران تولیدی لرستان از نوع زعفران ممتاز است.

ویسکرمی با اشاره به بحث کشت، آفت زدایی، برداشت درست و برند سازی این محصول در استان، ادامه داد: این امر به عنوان یک مطالبه جدی به همراه سازمان جهاد کشاورزی در حال پیگیری هستیم.

از حق آبه لرستان نمی‌گذریم

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های حوزه معدن لرستان اشاره کرد و گفت: بین سه تا چهار درصد سنگ‌های تزئینی دنیا مربوط به استان لرستان است.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه سالانه ۱۲ میلیارد متر مکعب آب از لرستان خارج می‌شود که از این میزان هشت میلیارد متر مکعب، در خود استان تولید می‌شود، تصریح کرد: با توجه به مجوزهای داده شده باید حتماً آب برنج کاری لرستان تأمین شود.

ویسکرمی، عنوان کرد: ما به هیچ عنوان سر این موضوع با کسی شوخی نداریم.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه از حق آب لرستان به هیچ عنوان نمی‌گذریم، گفت: اگر من تنها هم پای این کار باشم، قطعاً از حق استان کوتاه نخواهم آمد.

مسئولان برای سرمایه گذاری در لرستان مانع زدایی کنند

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه منابع آب، یک ظرفیت برای لرستان محسوب می‌شود، افزود: در دنیای آینده، جنگ، جنگ آب است.

ویسکرمی با اشاره به اینکه مسئولان استان برای سرمایه گذاری در استان باید مانع زدایی کنند، بیان داشت: بروکراسی اداری را کم کنند و از طرف دیگر مردم نیز در این رابطه همراهی کنند.

وی با بیان اینکه اگر معارض زمین‌ها به همین گونه بخواهند پیش بروند نباید توقع سرمایه گذاری در استان داشته باشند، عنوان کرد: هر هکتار گلخانه در استان ایجاد شود چهار فرصت شغلی ایجاد می‌شود و این در حالیست که در حوزه صنعت هزاران میلیارد تومان هزینه می‌شود تا به طور مثال ۳۰۰ فرصت شغلی ایجاد شود.