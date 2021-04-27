نخستین مزرعه تحقیقاتی کشت و برداشت گل محمدی پیام نور احداث شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین مزرعه گل محمدی با هدف استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه و درآمدزایی و کارآفرینی برای فارغ التحصیلان در مرکز رفسنجان دانشگاه پیام نور احداث شد.

فاز اول نخستین مزرعه تحقیقاتی کاشت و تولید گل محمدی در مرکز رفسنجان با هدف استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه و درآمدزایی و کارآفرینی برای فارغ التحصیلان احداث شد.

مهرابی در مراسم احداث مزرعه تحقیقاتی گل محمدی با اشاره به اهداف دانشگاه در حوزه توانمند سازی و ایجاد روحیه کارآفرینی و درآمدزایی و با توجه به مسأله کم آبی در مناطق جنوبی ایران، گفت طرح توجیهی کشت گل محمدی که گیاهی بسیار مقاوم به کم‌آبی بوده و در خاک‌های با بافت متوسط، سنگین، سنگلاخی و سنگریزه‌دار به راحتی می‌روید، تهیه شده و پس از انجام مقدمات لازم عملیات اجرایی فاز اول آن با کاشت حدود ۲۰۰ بوته گل، گلخانه‌ای آغاز شده است.

رئیس مرکز رفسنجان از توسعه این طرح پس از تکمیل طرح تحقیقاتی و بالا بردن سطح زیر کشت در زمینی به مساحت حدود ۱۰۰۰۰ متر مربع در اسفند ماه سال جاری خبر داد.

لازم به ذکر است مصرف گلاب این نوع گل در ایران و کشورهای همسایه رایج است و در کشورهای اروپایی از اسانس گل محمدی در صنعت عطرسازی، صنعت لوازم آرایشی و بهداشتی، صنایع دارویی و تهیه کیک و شیرینی‌جات و نوشیدنی‌ها استفاده می‌شود.