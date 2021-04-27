آغاز واکسیناسیون سالمندان در مشهد/ نیازی به مراجعه حضوری نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قلیان با تاکید بر اینکه نیازی به هیچ گونه مراجعه حضوری به مراکز بهداشتی و درمانی استان برای ثبت نام در فاز دوم واکسیناسیون کرونا نیست خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه در اکثر شهرها و مراکز روستایی، پرونده الکترونیک سالمندان در اختیار واحدهای بهداشتی قرار دارد از مرکز بهداشت با آنها تماس گرفته شده و در روز و ساعت مشخص برای تزریق واکسن کرونا دعوت می‌شوند.

وی با بیان اینکه ممکن است برخی افراد فاقد پرونده الکترونیک باشند خاطر نشان کرد در این زمینه مقرر شده توسط سامانه‌های طراحی شده از سوی وزارت اقدام و در اولین فرصت به اطلاع عموم رسانده شود و جای هیچ‌گونه نگرانی نیست.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطر نشان کرد: واکسیناسیون در نظام شبکه بهداشت در سراسر کشور به صورت رایگان انجام خواهد شد و هیچ گونه وجهی برای ثبت نام و تزریق واکسن پرداخت نمی‌شود.

مدیر سلامت جمعیت خانواده و مدارس معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز اظهارکرد: ۶۱ هزار سالمند بالای ۸۰ سال در مناطق تحت پوشش دانشگاه حضور دارند که به ترتیب واکسیناسیون آنها انجام می‌شود.

محمد احمدیان خاطر نشان کرد: ۱۷ هزار نفر از سالمندان بالای ۸۰ سال مبتلا به حداقل یک بیماری زمینه‌ای هستند از همین رو در دستورالعمل اجرایی واکسیناسیون پیشنهاد می‌شود که افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای سریع‌تر از بقیه واکسن را دریافت کنند.

وی بیان کرد: فراخوان از سوی مراکز جامع خدمات سلامت انجام می‌شود و در ۲۳۰ مرکز جامع خدمات سلامت پاک با رعایت فاصله گذاری اجتماعی واکسیناسیون انجام می‌شود.

شایان ذکر است برای زمان انجام واکسیناسیون سایر گروه‌های سنی از هفته آینده اطلاع رسانی خواهد شد.