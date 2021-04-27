سعید کشمیری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شبانه روز گذشته ۱۰۶ بیمار جدید در بخشهای کرونایی بیمارستانهای استان بوشهر بستری شدهاند و ۱۰۹ نفر نیز با حال خوب از این بخشها ترخیص شدند.
وی با اشاره به افزایش تعداد بیماران بستری در بخشهای ویژه کرونا افزود: ۵۴ نفر در بخش مراقبتهای ویژه هستند که از این مجموع موارد بستری در بخشهای ویژه کرونایی، ۲۶ نفر در وضعیت حاد این بیماری قرار دارند.
کشمیری درباره نتایج موارد فوتی ناشی از کرونا در استان بوشهر که تا به امروز اعلام شده است، بیان کرد: متأسفانه امروز ۱۴ مورد فوتی ناشی از ابتلاء به کرونا شامل ۱۰ آقا با ۹۲، ۸۹، ۷۹، ۷۰، ۶۸، ۶۲، ۶۱، ۵۸، ۵۶ و ۵۳ سال سن با سابقه بیماری قلبی، کلیوی، سرطان، دیابت و فشار خون و چهار خانم با ۲۶، ۳۶، ۴۴ و ۴۷ سال سن با سابقه بیماری مغزی و سندروم داون در استان بوشهر به ثبت رسید.
وی افزود: تا کنون هزار و ۱۷ نفر از ابتدای شیوع کرونا در استان بوشهر به علت ابتلاء به این ویروس جان خود را از دست دادهاند.
دبیر ستاد مبارزه با کرونا در استان بوشهر خاطرنشان کرد: از آغاز شیوع کرونا تاکنون ۳۴ هزار و ۸۰۵ نفر در استان بوشهر به این ویروس مبتلا شدهاند.
کشمیری اظهار کرد: در رنگبندی جدید سامانه ماسک هفت شهرستان بوشهر، تنگستان، جم، دیر، عسلویه، دیلم و کنگان از رنگ قرمز به نارنجی تبدیل شده و سه شهرستان گناوه، دشتستان و دشتی همچنان به رنگ قرمز و خطر هستند.
نظر شما