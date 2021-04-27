لزوم توجه به ارتقای سطح تخصص و مهارت کارگران

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر سه‌شنبه در نشست با نمایندگان تشکل‌های کارگری گیلان با تبریک هفته کار و کارگر ضمن قدردانی از تلاش این قشر برای حرکت چرخ تولید در کشور، اظهار کرد: در آموزه‌های دین اسلام کار امر مقدسی است.

وی با بیان اینکه قشر کارگر در ایران اسلامی در همه صحنه‌ها از دفاع مقدس تا سازندگی و آبادانی و رشد و پیشرفت کشور نقش مؤثری ایفا کرده است، گفت: امروز نیز در سایه تحریم‌ها کارگران برای حرکت چرخه‌های کار و تولید در کشور تلاش می‌کنند.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه کارگران سرمایه‌های انسانی و عامل رسیدن به اهداف و برنامه‌های اقتصادی و توسعه کشور هستند، افزود: حمایت دولت از بنگاه‌های اقتصادی، کارفرمایان و فعالان بخش خصوصی حمایت از کارگران و بسترسازی برای رونق تولید کالای ایرانی است.

وی با بیان اینکه در سایه تلاش کارگران امروز شاهد تولید اقلام مورد نیاز مردم هستیم، گفت: امروز در با توجه به شیوع ویروس کرونا کارگران نیز همانند کادر درمان و پرستاران در صف اول خدمت به مردم و رفع نیازمندی‌های جامعه حرکت می‌کنند.

زارع در ادامه با اشاره به لزوم توجه به ارتقای سطح مهارت کارگران، اضافه کرد: باید بیش از گذشته به برخورداری کارگران از دانش روز و بهره گیری از خلاقیت و ابتکار توجه شود و در این مسیر از نیروهای تحصیل کرده حمایت شود.

وی با بیان اینکه کارفرما، کارگر و دولت را مکمل یکدیگر هستند و ادامه داد: با توجه به شرایط سخت امروز جامعه نیازمند همدلی و همکاری بوده و باید از دستاوردها و تجربیات استفاده کنیم.