یکصد و هشتاد و سومین موسسه بیت الاحزان کشور در زرین دشت افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاحیه یکصد و شصت و یکمین شعبه مؤسسه بیت الاحزان حضرت زهرا (س) با حضور مدیر مؤسسه بیت الاحزان حضرت زهرا (س) کشور عصر سه‌شنبه همزمان با میلاد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع) و چهاردهمین روز از ماه مبارک رمضان در حاجی آباد مرکز شهرستان زرین دشت برگزار شد.

مدیر مؤسسه قرآنی، فرهنگی بیت الاحزان کشور در این آئین معنوی با اشاره به فضیلت ماه مبارک رمضان اظهار داشت: ماه رمضان شرافتش را از شب قدر و این شب عزیز نیز شرافتش را از نزول قرآن گرفته است.

حجت الاسلام علیرضا شاهسونی با بیان اینکه انس با قرآن قلب انسان را نورانی می‌کند، بیان کرد: در وصف عظمت قرآن و اهمیت قرآن آموزی همین بس که پیغمبر عظیم الشان اسلام می‌فرمایند؛ بین من و حافظ قرآنی تفاوتی نیست جز اینکه به من وحی می‌شود اما به سایرین وحی نمی‌شود.

مدیر مؤسسه بیت الاحزان حضرت زهرا (س) با تاکید بر اینکه درجات بهشت به عدد آیات قرآن است، اضافه کرد: در قیامت هر کس به اندازه هر آیه از قرآن که تلاوت کرده است، یک درجه از بهشت بخشیده می‌شود.

عضو شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به عمر ۲۵ ساله این مؤسسه قرآنی اشاره کرد و گفت: ۲۵ سال پیش این مؤسسه قرآنی از یک روستای دور افتاده استهبان شروع به کار کرد که با نظر لطف الهی هم اکنون این مؤسسه به مرکزیت تهران در اقصی نقاط کشور دارای شعبه است.

وی، این مجموعه را یکی از برترین و قوی‌ترین مراکز حفظ قرآن کشور دانست و عنوان کرد: در سال جاری طی یک تفاهم‌نامه منعقد شده با آستان قدس رضوی در آینده نزدیک یکی از شعب این مؤسسه را به طور شبانه روزی در آستان قدس رضوی و در صحن و سرای بارگاه ملکوتی علی ابن موسی الرضا (ع) دایر کنیم.

مدیر مؤسسه فرهنگی قرآنی بیت الاحزان حضرت زهرا (س) یادآور شد: هم اکنون ۱۸۳ مرکز بیت الاحزان حضرت زهرا (س) در کشور برای آموزش قرآن آموزان دایر است.

به گزارش مهر، این مرکز پنجمین مرکز قرآنی بیت الاحزان حضرت زهرا (س) در زرین دشت است که به طور رسمی از شهرستان داراب مستقل و راه اندازی شده است.

گفتنی است؛ در پایان این آئین از سوی مؤسسه فرهنگی قرآنی بیت الاحزان حضرت زهرا (س) کشور، رحمت الله خوشبخت به عنوان مسئول شعبه زرین دشت منصوب شد.