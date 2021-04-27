پاسخ رهبر انقلاب به نامه شاعران

به گزارش خبرنگار مهر در شب شعر دیدار ماه که شب گذشته در حوزه هنری برگزار شد متن نامه رهبر انقلاب خطاب به حجت الاسلام والمسلمین محمد قمی خوانده شد.

متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

به جناب آقای قمی بگویید: فروکاستن جلسه شیرین و با صفای همیشگی به یک دیدار دورادور تصویری، دل مشتاق را که آرام نمی‌کند، هیچ؛ کام انسان را هم به نحوی تلخ می‌کند، تقدیر الهی فعلاً این است که حقیر از آن دیدار شوق انگیز محروم باشم.

می‌توان با نگاه شاعرانه اینجور حوادث را ناز دستگاه حکمت الهی شمرد و بر احساس نیاز و اظهار نیاز افزود، یا به قول صائب: نسازد لن‌ترانی چون کلیم از طور مأیوسم / نمک‌پرورده عشقم، زبان ناز می‌دانم.

چند نفر از شاعران عزیز هم در نامه به این حقیر، اظهار لطف فراوان کرده و همان درخواست را مطرح کردند. سلام و تشکر مرا به آنها برسانید و همین پاسخ را بدهید.

گفتنی است، هرساله همزمان با نیمه ماه مبارک رمضان، شاعران جوان و پیشکسوت به دیدار رهبر انقلاب رفته و افطار را مهمان ایشان بودند اما دو سال است به دلیل شیوع کرونا این جلسه در حوزه هنری برگزار شده و از رسانه ملی پخش می‌شود.

در محفل امسال، شاعران مطرح کشور یوسف‌علی میرشکاک، حاج علی انسانی، مرتضی امیری اسفندقه، عباس براتی پور، هادی سعیدی کیاسری، محمد مهدی سیار، مرتضی حیدری آل کثیر، قاسم صرافان، احمد شهریار، امید مهدی‌نژاد، میلاد عرفان‌پور، اسماً سوری، نصیبا مرادی، عطیه سادات حجتی، محمد رسولی، میلاد حسنی، سعید تاج محمدی و… شعر خواندند.