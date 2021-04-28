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۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۵:۴۳

عربستان: ایران کشوری همسایه است و خواستار روابط خوب با آن هستیم

عربستان: ایران کشوری همسایه است و خواستار روابط خوب با آن هستیم

ولیعهد عربستان سعودی در مصاحبه ای گفت که ایران یک کشور همسایه است و ریاض امیدوار است بتواند رابطه خوبی با تهران داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ولیعهد سعودی در اظهاراتی ایران را یک کشور همسایه توصیف کرده و گفت که ریاض خواهان روابط خوب و متمایز با تهران است.

«محمد بن سلمان» در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا اقدامی جاری برای حل و فصل موضوعات موجود بین دو طرف وجود دارد یا خیر، گفت: بالاخره ایران یک کشور همسایه است و ما خواهان روابط خوب و متمایز با آن هستیم.

ولیعهد سعودی در عین حال مدعی رفتارهای منفی از سوی ایران شد و افزود: مشکل ما رفتار منفی ایران است و ما در حال کار با شرکای خود در جهان برای یافتن راه حل هستیم تا این مشکلات را پشت سر بگذاریم و روابطی خوب به نفع همه داشته باشیم.

کد مطلب 5199568

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    نظرات

    • محمد IR ۰۳:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۹
      0 0
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      بدون شک دیپلماسی کشور ما هم در تلاش با همکاری با شرکای خود در جهان هستند تا مشکلات فی ما بین را حل کنن و با عربستان این کشور مسلمان و نگهبان مساجد مهم و کعبه و محل وحی رابطه دوستانه ای برقرار باشد.
    • IR ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۹
      0 0
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      واقعا وقتی چمبه پر زور باشد اولاد ابولهب هم با آن همه دلار و پشتیبانی دویست کشور جهان دست تسلیم بالا می برند!؟

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