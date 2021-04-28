عربستان: ایران کشوری همسایه است و خواستار روابط خوب با آن هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ولیعهد سعودی در اظهاراتی ایران را یک کشور همسایه توصیف کرده و گفت که ریاض خواهان روابط خوب و متمایز با تهران است.

«محمد بن سلمان» در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا اقدامی جاری برای حل و فصل موضوعات موجود بین دو طرف وجود دارد یا خیر، گفت: بالاخره ایران یک کشور همسایه است و ما خواهان روابط خوب و متمایز با آن هستیم.

ولیعهد سعودی در عین حال مدعی رفتارهای منفی از سوی ایران شد و افزود: مشکل ما رفتار منفی ایران است و ما در حال کار با شرکای خود در جهان برای یافتن راه حل هستیم تا این مشکلات را پشت سر بگذاریم و روابطی خوب به نفع همه داشته باشیم.