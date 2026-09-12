به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به تلاشهای صورتگرفته برای پوشش کامل مسابقات لیگ برتر فوتسال با سیستم VS گفت: استفاده از این سیستم به تحقق عدالت ورزشی و افزایش احساس اعتماد و اطمینان هواداران کمک میکند. خوشحالم که فوتسال هر روز محبوبتر از گذشته میشود و وظیفه ما این است که به کیفیت و مطلوبیت آن اضافه کنیم.
وی همچنین حضور تماشاگران در مسابقات فوتسال را اتفاقی ارزشمند دانست و افزود: برگزاری مسابقات با حضور تماشاگران نشانه آرامش جامعه است و این پیام را به جهان مخابره میکند که ایران نهتنها امن و آرام است، بلکه زندگی و نشاط در آن جریان دارد.
رئیس فدراسیون فوتبال همچنین بر ضرورت برگزاری جلسات تکمیلی درباره ابعاد مختلف استفاده از VS تأکید کرد و گفت جلساتی با حضور رؤسای کمیتههای انضباطی و اخلاق برگزار شود تا چالشها و پرسشهای احتمالی مورد بررسی قرار گیرد، برای آنها راهکارهای مناسب پیدا شود و اجرای این سیستم با کمترین حاشیه ممکن همراه باشد.
احسان کامیانی رئیس کمیته و سازمان لیگ فوتسال نیز در این نشست آمادگی خود و همکارانش در سازمان لیگ را برای پاسخگویی به اهالی فوتسال اعلام کرد و گفت: سیستم VS برای خدمت به فوتسال و مجموعه فعالان آن است. خوشبختانه در مسیر استانداردسازی سالنهای محل برگزاری مسابقات، با همکاری مدیران باشگاهها قدمهای خوبی برداشته شده و امروز سودمندی این اقدامات را شاهد هستیم.
کامیانی با اشاره به برخی مخالفتها در ابتدای مسیر استانداردسازی سالنها تأکید کرد که اجرای الزامات جدید و فراهم شدن زیرساختهای لازم، امروز آثار مثبت خود را در برگزاری مسابقات و امکان بهرهگیری از فناوریهای جدید نشان داده است.
در بخش تخصصی این نشست، دانیال مرادی، رئیس دپارتمان داوری و محسن حکیم، رئیس داوری ویدئویی فدراسیون فوتبال، درباره ظرفیتهای سیستم پشتیبان ویدئویی، الزامات فنی و شرایط اجرایی شدن VS در شهرهای میزبان مسابقات توضیحاتی ارائه کردند.
همچنین علیرضا سهرابی، مدرس سیستم پشتیبان ویدئویی و ناظر فوتسال که سابقه قضاوت در جام جهانی و جام ملتهای فوتسال آسیا را در کارنامه دارد، بخش آموزشی VS را برگزار کرد. وی ضمن تشریح اصول و فرآیند استفاده از این سیستم، موارد قابل بازبینی، نحوه درخواست بازبینی و نکات اجرایی آن را برای حاضران تشریح و به پرسشهای مطرحشده درباره موقعیتهای مختلف مسابقه پاسخ داد.
علی تارقلیزاده نیز در این نشست با ارائه مبحثی با عنوان «از نیمکت تا مسابقه» به بررسی رفتار سرمربیان در لحظات مختلف مسابقه پرداخت. وی درباره نقش رفتار کادر فنی در مدیریت فضای مسابقه، کنترل هیجانات، تعامل حرفهای با داوران و عوامل برگزاری و مسئولیت نیمکتها در کاهش تنشها و حواشی مسابقات نکاتی را مطرح کرد.
در بخش هماندیشی این نشست نیز محمدرضا کافی، مدیرعامل باشگاه گیتیپسند اصفهان، سیداکبر تقوی، سرپرست بازرگانی دائمپناه مشهد و رضا کردی، سرمربی تیم پالایش نفت امام خمینی شازند، به نمایندگی از حاضران به بیان دیدگاهها، دغدغهها و پرسشهای خود درباره اجرای VS در لیگ برتر فوتسال پرداختند و موضوعات مطرحشده مورد بحث و بررسی قرار گرفت
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