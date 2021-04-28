بستری ۶۷۰بیمار کرونایی در گلستان/واکسیناسیون کادردرمان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا فاضل شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: طبق آخرین رنگبندی کرونایی شهرستان های گرگان، مینودشت و گالیکش در وضعیت قرمز قرار داشته و شهرستان های بندرگز، علی آبادکتول، کردکوی، گنبدکاووس، آزادشهر و کلاله نارنجی و سایر شهرها در وضعیت زرد قرار دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: هم اکنون ۶۷۰ بیمار کرونایی در بیمارستان های سطح استان بستری هستند که نسبت به روز گذشته ۱۷ نفر کاهش یافته است.

وی بیان کرد: واکسن براساس هرم سنی به استان ها تحویل داده می شود و اولویت وزارت بهداشت تزریق افراد بالا ۶۰ سال است که این فرایند از واکسیناسیون افراد بیش از ۸۰ سال شروع شده و در محدوده های پنج ساله تقسیم می شوند تا واکسیناسیون به پایان برسد.

طبق گفته فاضل تزریق واکسن کرونا به کادر درمان و حتی کادر پشتیبان و همکاران در حزوه غیردرمانی دانشگاه ها و درمانگاه های خصوصی در استان به پایان رسیده است.

فاضل با اشاره به روند افزایشی شیوع کرونا در استان از مردم خواست از شرکت در دورهمی ها پرهیز کرده و پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.