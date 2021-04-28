«ولایت» دژ محکم برابر انحرافات داخلی و توطئه های دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان امیری پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه پرسنلی کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی استان با تبریک فرا رسیدن کریم اهل بیت (ع) امام حسن مجتبی (ع) و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه مسلمانان به ویژه همه شیعیان جهان در ماه ضیافت الله، اظهار داشت: ولایت در مکتب نورانی اسلام از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است و ولایت دژ مستحکم در برابر انحرافات داخلی و توطئه‌های دشمنان است.

وی در ادامه با اشاره به پیشرفت‌های چشمگیر جمهوری اسلامی در سایه شدیدترین تحریم‌های ظالمانه از سوی مستکبران عالم، افزود: رشد و پیشرفت‌های ایران اسلامی با هدایت‌های بی نظیر رهبری معظم انقلاب و اتکاء به توان داخلی شکل گرفت و این پیشرفت‌ها چشم حیرت جهانیان را به خود خیره کرده است.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به در پیش بودن انتخابات مهم و سرنوشت ساز در نظام مقدس جمهوری اسلامی، تصریح کرد: حضور حداکثری و مشارکت بالا در انتخابات پیش رو و انتخاب اصلح با توجه به معیارهای مهم رهبری معظم انقلاب قطعاً برای ایران اسلامی مهم و سرنوشت ساز خواهد بود.

حجت الاسلام شکریان امیری در ادامه سخنان خود ولایتمداری و ولایت پذیری را از مهم‌ترین ویژگی انتخاب اصلح دانست و خاطر نشان کرد: دشمنان ملت بصیر و انقلابی ایران اسلامی در تمامی انتخابات‌ها در این ۴۲ سال به دنبال ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی بودند و در این انتخابات هم با شایعه پراکنی و دروغ پراکنی درصدد دلسرد کردن مردم در این انتخابات هستند و این دشمنی‌ها، حضور حداکثری را در انتخابات پیش رو پر اهمیت کرده است و قطعاً دشمنان قسم خورده به نظام مقدس جمهوری اسلامی این بار هم شکست خواهند خورد.

استاد برجسته حوزه و دانشگاه‌های مازندران در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به فعالیت‌های تریبون‌ها، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های دشمنان برای ایجاد فضای یاس و ناامیدی در کشور، تاکید کرد: باید از همه ظرفیت‌های موجود کشور و نهادهای فرهنگی برای تقویت حضور حداکثری ملت بزرگ و بصیر ایران اسلامی در انتخابات بهره گرفت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در پایان مشارکت بالا و حضور حداکثری در انتخابات پیش رو را بسیار مهم دانست و بیان داشت: بیش از ۴۲ سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد و دشمنان درصدد القا ناکارآمدی نظام در این سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هستند اما بارها مراکز آمارهای جهانی نسبت به رشد چشمگیر، علم و پیشرفت صنعت و تکنولوژِی در جمهوری اسلامی اذعان کرده‌اند و می‌کنند و انتخابات پیش رو هم در عرصه‌های بین المللی و جهانی برای ایران اسلامی بسیار حائز اهمیت است.