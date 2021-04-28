تیراندازی در ویرجینیا در آمریکا/ یک نفر کشته و چند تَن زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه «نیوز ویک»، در حادثه تیراندازی در شهر «ریچموند» واقع در ایالت ویرجینیا در آمریکا، یک نفر کشته و چند تَن زخمی شدند.

به گزارش نیوز ویک، در این حادثه، ۲ زن، ۲ نوجوان و یک کودک مورد هدف قرار گرفتند. یکی از این دو زن در بیمارستان جان خود را از دست داد.

«جرالد اسمیت» (Gerald Smith) رئیس پلیس شهر «ریچموند» در این باره گفت: یکی از سخت‌ترین چیزهایی که باید بگویم این است که در این تیراندازی یک کودک ۳ ماهه مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. حال این کودک ۳ ماهه اکنون وخیم است.

پلیس اعلام کرد که مأموران به‌دنبال تعیین هویت و بازداشت ضارب هستند.

به گزارش مهر، در حالی که روزانه خبرهای متعددی در خصوص تیراندازی در آمریکا و آمار بالای جان باختگان در این حوادث منتشر می‌شود؛ اما لابی قدرتمند سلاح در آمریکا اجازه نمی‌دهد که قانونی در خصوص اعمال محدودیت برای در اختیار داشتن سلاح در این کشور تصویب شود.

در دسترس بودن سلاح گرم در آمریکا و فروش انواع مختلف آن در فروشگاه‌ها سبب شده تا اغلب مردم سلاح گرم در اختیار داشته باشند به همین دلیل آمار قتل در این کشور با استفاده از سلاح گرم بسیار بالا است.

این وضعیت رفته رفته تبدیل به یک بحران شده به طوری که تیراندازی در آمریکا به سوی مردم بی دفاع تبدیل به موضوعی همیشگی شده و سالانه هزاران نفر در این کشور بر اثر اصابت گلوله کشته می‌شوند.