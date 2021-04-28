به گزارش خبرنگار مهر، ایمان رزاقی‌راد چهارشنبه شب در ابتدای صحبت‌های خود در نشست خبری پیش از بازی گل‌گهر سیرجان و پارس جنوبی جم از سری مسابقات یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال عنوان کرد: قبل از اینکه به نکات بازی فردا بپردازم، جا دارد در این ایام کرونایی، برای همه بیماران علی‌الخصوص محمد نصرتی آرزوی سلامتی داشته باشم.

رزاقی در خصوص سرمربی تیم پارس جنوبی جم چنین گفت: محمد نصرتی سرمربی تیم ما با توجه به اینکه تقریباً دو هفته درگیر این بیماری و در قرنطینه می‌باشد، امروز در کنار تیم نیست.

رزاقی‌راد در خصوص تیم گل‌گهر بیان کرد: جایگاه تیم قلعه‌نویی مشخص است و در لیگ برتر رتبه چهارم را دارند، می‌دانیم که تیم قوی و با برنامه‌ای هستند، در نکات تاکتیکی در فاز حمله و دفاع در فازهای انتقال برنامه دارند، جایگاه این تیم در لیگ برتر این موضوع را نمایش می‌دهد.

وی در مورد تیم پارس‌جنوبی جم عنوان کرد: ما تیم دست و پا بسته‌ای نیستیم، اهداف‌مان را دنبال می‌کنیم، با جوانانمان آمدیم چون در لیگ یک نیاز داریم صعود بکنیم، به چند بازیکن باتجربه‌مان استراحت دادیم. با بازیکنان جوانمان آمدیم که ان‌شاءالله در ادامه راه نکاتی را که برای این بازی در نظر داریم، بازیکنان جوان ما بتوانند به اجرا بگذارند.