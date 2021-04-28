واکنش ارتش آمریکا به وقوع صدای انفجار در پایگاه هوایی «البلد»

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی ائتلاف (به اصطلاح) ضد داعش به سرکردگی ایالات متحده آمریکا در عراق نسبت به انتشار برخی گزارش‌ها مبنی بر شنیده شدن صدای انفجار از درون پایگاه هوایی بلد واکنش نشان داد.

سخنگوی این ائتلاف ادعا کرد که پیچیده شدن صدای انفجار در محیط پایگاه هوایی البلد و اطراف آن، نتیجه انجام یک تمرین نظامی بوده است.

این در حالی است که از ساعاتی پیش و بلافاصله پس از انتشار اخباری مبنی بر حمله پهپادی به این پایگاه نظامیان آمریکایی در شمال بغداد، منابع رسانه‌ای از پرواز مکرر جنگنده‌های آمریکایی بر فراز این پایگاه خبر داده‌اند.

گفتنی است که یکشنبه هفته گذشته نیز ۵ فروند راکت از سوی افراد یا گروههای ناشناس به سوی پایگاه هوایی بلد پرتاب شد.

در این پایگاه مقادیر قابل توجهی مهمات و تسلیحات پیشرفته جنگی از جمله چند فروند جنگنده اف -۱۶ توسط ارتش آمریکا نگهداری می‌شود.

لازم به ذکر است که پایگاه هوایی «بلد» در ۶۴ کیلومتری شمال بغداد و جنوب استان صلاح‌الدین قرار دارد.