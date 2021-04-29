  1. استانها
  2. زنجان
۹ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۸:۵۶

 جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان:

۱۲ تن چوب قاچاق در زنجان کشف و توقیف شد

۱۲ تن چوب قاچاق در زنجان کشف و توقیف شد

زنجان-جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان از کشف ۱۲ تن چوب قاچاق از یکدستگاه کامیون توسط ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ایرج خانی پور بیان داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان حین گشت زنی در محورهای مواصلاتی به یکدستگاه کامیون مشکوک و پس از هماهنگی‌های قضائی آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این کامیون ۱۲ تن چوب قاچاق فاقد مجوز قانونی کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان با بیان اینکه کارشناسان ارزش چوب‌های قاچاق را بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند تصریح کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و اقدامات قانونی در حال انجام است.

خانی پور اظهار داشت: قطع درختان یعنی به تاراج بردن منابع ملی وتبعات منفی برای زیست محیطی دارد وضربه سنگینی به طبیعت وارد کرده و از شهروندان خواست هر گونه موارد مشکوک را با پلیس ۱۱۰ در میان بگذارند.

کد مطلب 5200538

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها