۱۲ تن چوب قاچاق در زنجان کشف و توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ایرج خانی پور بیان داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان حین گشت زنی در محورهای مواصلاتی به یکدستگاه کامیون مشکوک و پس از هماهنگی‌های قضائی آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این کامیون ۱۲ تن چوب قاچاق فاقد مجوز قانونی کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان با بیان اینکه کارشناسان ارزش چوب‌های قاچاق را بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند تصریح کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و اقدامات قانونی در حال انجام است.

خانی پور اظهار داشت: قطع درختان یعنی به تاراج بردن منابع ملی وتبعات منفی برای زیست محیطی دارد وضربه سنگینی به طبیعت وارد کرده و از شهروندان خواست هر گونه موارد مشکوک را با پلیس ۱۱۰ در میان بگذارند.