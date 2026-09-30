به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی، فاصله قابل توجه میان قیمت تمامشده و تعرفه فروش آب، مطالبات انباشته از مشترکان دولتی، نظامی و شهرداریها و هزینه بالای تأمین آب در مناطق روستایی، از مهمترین عوامل فشار مالی بر شرکتهای آب و فاضلاب است. حسین امامی، مدیرعامل آبفای خراسان رضوی، در نشست خبری این شرکت با تشریح وضعیت مالی آبفا اظهار کرد: قیمت تمامشده آب حدود ۲۴ هزار تومان به ازای هر مترمکعب است، اما آب در بخش خانگی بهطور متوسط حدود یکسوم این قیمت و در بخش صنعت نیز حدود ۱۴ هزار تومان به فروش میرسد.
وی افزود: در مناطق روستایی، آب با تعرفه ترجیحی عرضه میشود که با توجه به هزینه بالاتر تأمین آب در این مناطق، فشار مضاعفی بر وضعیت مالی شرکت وارد میکند. زیان انباشته شرکت در صورتهای مالی سال ۱۴۰۳ حدود یکهزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است که بخشی از آن ناشی از تعرفههای تکلیفی و ترجیحی است.
امامی با اشاره به مطالبات ۳۰۰ میلیارد تومانی از نیروهای مسلح و بدهی شهرداریها، گفت: برنامه جامعی برای وصول این مطالبات تدوین شده و امیدواریم با راهکارهای قانونی از جمله اوراق یا سایر روشهای مالی، بخشی از فشار مالی کاهش یابد.
در حوزه منابع آب، امامی با اشاره به وابستگی گسترده شهرستانها به منابع زیرزمینی افزود: ۲۵ میلیون مترمکعب آب به صنایع پرمصرف تحویل داده شده و توسعه منابع جایگزین از جمله استفاده از پساب برای کاهش فشار بر منابع زیرزمینی دنبال میشود. با وجود خشکسالی، سال گذشته هیچ شهری در استان با تنش آبی مواجه نبود و ۱۳۵ حلقه چاه نیز احیا یا بازسازی شد.
مدیرعامل آبفای خراسان رضوی با بیان اینکه ۹۵.۸ درصد جمعیت روستایی از آب آشامیدنی بهداشتی برخوردارند، گفت: تاکنون ۲۸۰ روستا از آب پایدار برخوردار شده و وضعیت تنش آبی ۱۴۰ روستای دیگر تا پایان سال تعیین تکلیف میشود. برای مقابله با تنش آبی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در استان توزیع شده و ۷۰ هزار مترمکعب مخزن ذخیره آب در دست ساخت است.
وی در خصوص برنامههای هوشمندسازی نیز اظهار کرد: پروژه کنترل متمرکز تأسیسات در ۸ شهرستان با سرمایهگذاری ۵۰۰ میلیارد تومان در حال اجراست که هدف آن کاهش ۲۰ درصدی مصرف انرژی (معادل ۸۰ میلیون کیلوواتساعت) است. همچنین توسعه کنتورهای هوشمند میتواند بین ۵ تا ۷ درصد در مصرف آب صرفهجویی ایجاد کند.
امامی میزان هدررفت آب در استان را حدود ۳۳ تا ۳۴ درصد اعلام کرد و از شناسایی ۹ هزار انشعاب غیرمجاز و صدور اخطار برای ۱۳ هزار مشترک بدمصرف خبر داد. وی توسعه شبکه فاضلاب را مسیر دیگر کاهش فشار بر منابع آب دانست و گفت: ضریب نفوذ فاضلاب حدود ۳۳ درصد است که هدفگذاری شده تا پیش از پایان برنامه هفتم به ۵۰ درصد برسد.
وی در پایان تأکید کرد: اصلاح شبکههای فرسوده و مدیریت هوشمند شبکه، راهکارهای اصلی برای افزایش بهرهوری و پایداری زیرساختهای آب است تا با تکیه بر فناوری و مدیریت تقاضا، از فشار بر منابع موجود کاسته شود.
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