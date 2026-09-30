الگوهای موفق جهادی مرکزی به جامعه معرفی شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی رسولی در قرارگاه اقتصاد مقاومتی و پیشرفت استان مرکزی، با اشاره به جایگاه ویژه بسیج سازندگی در محرومیت‌زدایی و پیشرفت مناطق، اظهار کرد: جلب اعتماد مردم و تقویت سرمایه اجتماعی، سنگ‌بنای موفقیت در اجرای مأموریت‌های جهادی است و هرچه این اعتماد تقویت شود، زمینه مشارکت همه‌جانبه مردم در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی فراهم‌تر می‌شود.

جانشین سپاه روح‌الله استان مرکزی با تأکید بر لزوم «جهاد تبیین» در اقدامات جهادی، تصریح کرد: اطلاع‌رسانی صحیح، دقیق و به‌موقع از خدمات انجام‌شده، پیوند میان گروه‌های جهادی و مردم را مستحکم‌تر می‌کند بنابراین نباید از نقش تبیین خدمات در انعکاس ظرفیت‌های موجود غافل شد.

وی با انتقاد از نگاه‌های کوتاه‌مدت به پروژه‌های عمرانی و حمایتی، تاکید کرد: حمایت از خدمت‌گیرندگان نباید به زمانِ اجرای فیزیکی طرح محدود شود؛ بلکه استمرار حمایت‌ها و پایش وضعیت مردم پس از ارائه خدمات، نشان‌دهنده تعهد اخلاقی و مسئولیت‌پذیری گروه‌های جهادی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

سرهنگ رسولی در بخش دیگری از سخنان خود، الگوسازی را راهبرد موثری برای امیدآفرینی در جامعه دانست و گفت: معرفی تجربه‌های موفق در عرصه اقتصاد مقاومتی و محرومیت‌زدایی، علاوه بر انتقال دانش و تجربه، می‌تواند نشاط فکری جامعه را افزایش داده و مردم را نسبت به حل مسائل توسط ظرفیت‌های بومی امیدوارتر کند.

این مقام مسئول با تأکید بر لزوم انسجام‌بخشی به فعالیت گروه‌های جهادی، افزود: ظرفیت عظیم گروه‌های جهادی باید دقیقاً در مسیر اولویت‌های واقعی مناطق سازماندهی شود تا با پرهیز از موازی‌کاری و هم‌افزایی توان‌ها، گره‌های اصلی جامعه به دست فرزندان انقلاب گشوده شود.

جانشین سپاه روح‌الله استان مرکزی کفت: بسیج سازندگی زمانی می‌تواند نقش‌آفرینی مؤثرتری در پیشرفت استان ایفا کند که پنج اصلِ اعتماد عمومی، اطلاع‌رسانی هنرمندانه، استمرار خدمت، معرفی الگوهای موفق و انسجام عملیاتی را به صورت هم‌زمان و در یک نقشه راه واحد پیاده‌سازی کند.