حضور همزمان «نامه خداحافظی» در اسپانیا، استرالیا و بنگلادش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه داستانی«نامه خداحافظی» در اولین حضور جهانی خود به بخش مسابقه دوازدهمین دوره از جشنواره بین‌المللی فیلم‌های موبایلی در سیدنی استرالیا (Smartphone Film Festival)، بخش مسابقه شانزدهمین دوره از جشنواره بین‌المللی فیلم‌های تک‌شات در اسپانیا (One Shot Terrassa City of Film) و همچنین، به بخش مسابقه سیزدهمین دوره از جشنواره بین‌المللی فیلم‌های موبایلی داکا در بنگلادش (Dhaka International Mobile Film Festival) راه یافت.

عوامل این فیلم عبارتند از مشاور پروژه و مجری طرح: حمیدرضا حسینیان، مدیر فیلمبرداری: حسن اصلانی، صدابردار: مسیح سراج، صداگذار: امین شریفی، اصلاح رنگ و نور: مجید یزدانی، موسیقی: نوید توسلی، طراح صحنه و لباس: علی فرد، مدیر تولید: علی ظروفچی، مشاور تولید: بهروز رضائیان، عکاس: علیرضا حاجی مومجی، تیتراژ: محمد آل احمد، پوستر: پوریا عبدی و مشاور رسانه: امیر خانزاده.

فاطمه صادقی، محمد نوحیان، محمدعلی حسینعلی‌پور، عماد محبی، پوریا عبدی، پرگل زارعی، سعید رضائیان در فیلم کوتاه «نامه‌ خداحافظی» ایفای نقش می‌کنند.