بابک صادقیان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به هفت صبح امروز پنجشنبه - نهم اردیبهشت - با میانگین ۱۰۶ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس ثبت شد.
وی ادامه داد: امروز میانگین کیفی هوا در میدان احمدآباد با شاخص ۱۱۴، خیابان باهنر با شاخص ۱۱۳، خیابان پروین با شاخص ۱۱۲، خیابان رودکی با شاخص ۱۱۵، خیابان فرشادی با شاخص ۱۰۶، خیابان میرزا طاهر با شاخص ۱۳۷ و خیابان ورزشگاه با شاخص ۱۱۹ وضعیت ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
مدیر امور آزمایشگاههای اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان افزود: شاخصهای کیفی هوا در ایستگاه خیابان استانداری با میانگین ۹۹، رهنان با میانگین ۷۵، میدان انقلاب با میانگین ۹۰، میدان فیض با میانگین ۹۵، کاوه با میانگین ۸۶ و کرد آباد با میانگین ۸۹ شرایط قابل قبول را نشان میدهد.
صادقیان ابراز داشت: امروز کیفیت هوا در سجزی با میانگین ۱۰۵ همچنان برای گروههای حساس ناسالم است و شاخصهای هوا در دو شهر مبارکه و شاهین شهر به ترتیب با میانگین ۶۹ و ۷۸ در وضعیت قابل قبول است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
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