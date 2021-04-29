تمام کالاهای اساسی بازار کهگیلویه و بویراحمد تامین است

سالار حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: یکی از آرام ترین و باثبات ترین بازارها را در تأمین اقلام و کالای اساسی داریم و کلیه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تأمین است.

حسین پور تصریح کرد: همچنین با درخواست‌های انجام شده، استان در خصوص تأمین کالای اساسی توسط وزارت صمت به شکل ویژه حمایت شد.

وی با تاکید بر تأمین مستمر نیاز بازار، گفت: بیش از ۱۲ هزار تن کالای اساسی در سال ۱۳۹۹ توزیع شد.

حسین پور افزود: در حال حاضر نیز برنج ۳۰۰ تن، شکر یکهزار و ۲۷۰ تن و ۵۰ تن گوشت قرمز نیز در حال توزیع است.

رئیس صمت استان، گفت: ثبات روغن نیز در استان ما بی نظیر است.