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۹ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۴۱

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

تمام کالاهای اساسی بازار کهگیلویه و بویراحمد تامین است

تمام کالاهای اساسی بازار کهگیلویه و بویراحمد تامین است

یاسوج- رئیس صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: تمام کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در بازار تامین شده است.

سالار حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: یکی از آرام ترین و باثبات ترین بازارها را در تأمین اقلام و کالای اساسی داریم و کلیه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تأمین است.

حسین پور تصریح کرد: همچنین با درخواست‌های انجام شده، استان در خصوص تأمین کالای اساسی توسط وزارت صمت به شکل ویژه حمایت شد.

وی با تاکید بر تأمین مستمر نیاز بازار، گفت: بیش از ۱۲ هزار تن کالای اساسی در سال ۱۳۹۹ توزیع شد.

حسین پور افزود: در حال حاضر نیز برنج ۳۰۰ تن، شکر یکهزار و ۲۷۰ تن و ۵۰ تن گوشت قرمز نیز در حال توزیع است.

رئیس صمت استان، گفت: ثبات روغن نیز در استان ما بی نظیر است.

کد مطلب 5200618

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