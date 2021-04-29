عربستان شرایط میزبانی را نداشت/ AFC تخلف کرده یا باشگاه الاهلی؟

به گزارش خبرنگار مهر، گروه سوم رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا نسبت به ۴ گروه دیگر در غرب آسیا از فشردگی خاصی برخوردار است و همانطور که پیش بینی میشد، تکلیف این گروه به روز پایانی مسابقات کشیده شد.
در حالی در روز جمعه باید دو بازی سرنوشت ساز در این گروه برگزار شود تا ۳ تیم استقلال، الدحیل و الاهلی که شانس صعود دارند تکلیف شان مشخص شود، بر خلاف قوانین بینالمللی بازیهای شب آخر این گروه به صورت همزمان برگزار نمیشود.
یکی از ابتداییترین شرایط میزبانی، امکان برگزاری دو بازی به صورت همزمان است. اما به نظر میرسد باشگاه الاهلی و شهر جده بدون داشتن چنین امکاناتی میزبانی گروه سوم لیگ قهرمانان که مهمترین گروه این مسابقات بود را از AFC دریافت کرد و جای سئوال پیش میآید که کنفدراسیون فوتبال آسیا چطور میزبانی این گروه را به باشگاه الاهلی محول کرده است.
در شب آخر مرحله گروهی در گروه سوم لیگ قهرمانان آسیا، ابتدا دو تیم استقلال و الشرطه با یکدیگر دیدار میکنند و بعد از پایان این بازی، الدحیل و الاهلی که هر دو شانس صعود دارند در حالی با یکدیگر دیدار میکنند که از نتیجه بازی استقلال با خبر هستند که این با عرف و قوانین موجود در فوتبال همخوانی نداشته و مصداق کامل بی عدالتی است.
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