واکسیناسیون سالمندان در گلستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی صداقت بعدازظهر پنج شنبه در حاشیه تزریق واکسن به افراد بالای ۸۰ سال گلستان اظهارکرد: تاکنون بیش از ۱۶ هزار سالمند بالای ۸۰ سال گلستانی در سامانه الکترونیک ثبت نام کرده و البته اعلام کردیم که کسانی که پرونده الکترونیک ندارند هم ثبت نام خود را انجام دهند.

معاون فنی مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: پیش‌بینی می شود که تعداد این گروه هدف در مجموع حدود ۲۰ هزار نفر باشد.

صداقت بیان کرد: با این افراد از طرف مرکز بهداشت برای واکسیناسیون تماس گرفته شده و جزئیات دریافت واکسن (روز، ساعت و مکان تزریق) به آنها اعلام می شود.

وی گفت: اگر تا هفته آینده با سالمند بالای ۸۰ سالی به دلایلی از جمله درست نبودن اطلاعات و شماره تلفن، از طرف مراکز بهداشت تماس گرفته نشود، آنها می‌توانند با شماره این مرکز تماس بگیرند و ثبت نام کنند.

معاون فنی مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان اضافه کرد: ۷۰ درصد مردم گلستان پرونده سلامت دارند.

گفتنی است پیش بینی می شود واکسیناسیون افراد بالای ۸۰ سال در گلستان یک هفته ادامه به طور بینجامد.

پس از انجام واکسیناسیون این گروه، واکسینه گروه سنی ۷۵ سال به بالا آغاز و با فاصله پنج سال به پنج سال این روند ادامه خواهد یافت.