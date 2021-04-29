اولین مرکز کاشت حلزون شنوایی شمال کشور راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید بصیر هاشمی رئیس مرکز کاشت حلزون شنوایی فارس عصر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه اولین مرکز کاشت حلزون شنوایی در مناطق شمال کشور اظهار داشت: مرکز کاشت حلزون شنوایی در شهرستان بابل پانزدهمین مرکز راه اندازی شده در کشور به شمار می‌رود که با همت و پیگیری دانشگاه علوم پزشکی این شهرستان شروع به کار کرده است.

وی با اشاره به اهمیت شنوایی به عنوان حس برتر و تاریخچه ۳۰ ساله کاشت حلزون شنوایی در ایران گفت: سابقه این کاشت در دنیا به ۵۰ سال می‌رسد و ایران توانست در این زمینه به رشد و شکوفایی خوبی دست پیدا کند.

وی توسعه مراکز غربالگری شنوایی در کشور را برای تشخیص زودهنگام بیماری‌های گوش را خواستار شد و گفت: در این عمل زمان طلایی برای موفقیت در این عمل بسیار مهم بوده است.

هاشمی افزود: تمامی مراحل گفتار درمانی، تنظیم، ارزیابی و آموزش پردازشگر گفتار در مرکز آموزشی درمانی خلیلی و مرکز کاشت حلزون شنوایی، به همت نیکوکاران و اعضای تیم کاشت انجام می‌پذیرد.

هاشمی اضافه کرد: کاشت حلزون شنوایی، بیشتر برای کودکانی که به صورت مادرزادی با ناشنوایی مطلق به دنیا می آیند، یا پس از تولد ناشنوا می‌شوند، کاربرد دارد، همچنین هرچه این عمل جراحی در سنین کمتر انجام شود، نتایج بهتری دارد.

رئیس مرکز کاشت حلزون شنوایی فارس تاکید کرد: با توجه به شیوع بالای ناشنوایی، سیاست‌های کمیسیون کشوری کاشت حلزون شنوایی، توسعه منطقی مراکز کاشت در سطح کشور و دسترسی بهتر و آسان‌تر نیازمندان به این خدمت است که، با همت نیکوکاران عرصه سلامت و پزشکان مطرح استان فارس و کشور، در شهرهای مختلف کشور مشغول ارائه خدمت به بیماران است.

دکتر مسعود متصدی زرندی، به عنوان رئیس بخش گوش و حلق و بینی بیمارستان امیراعلم نیز در این مراسم اظهار داشت: با پیشرفت‌های تکنولوژی و روش‌های نوین جراحی، می‌توان ناشنوایی را ریشه کن کرد، به عبارتی امروزه به کمک دانش و فن آوری می‌توان تمامی انواع کاهش شنوایی را درمان کرد.

وی گفت: از سال‌ها پیش در ایران به عنوان نخستین کشور خاورمیانه با انجام جراحی‌های کاشت حلزون به بخش وسیعی از ناشنوایان مادرزادی کمک شده است تا جایی که امروزه شاهد نتایج مثبت و قابل قبول این اعمال هستیم.

فرزاد جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل نیز ضمن خرسندی از موفقیت دو عمل صورت گرفته در این مرکز اظهار داشت: این مرکز سه استان گلستان و سمنان و مازندران را زیر پوشش قرار خواهد داد که این آمار حداقل ۱۰ درصد بیماران کشوری را به خود اختصاص خواهد داد.