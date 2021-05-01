به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، امیرحسام صمد آقایی مدیرعامل یک شرکت خلاق گفت: در سال‌های گذشته سامانه‌های مختلفی از جمله یک سامانه مشهور در آن سوی مرزها ایجاد شد که مضرات قابل توجهی را به فرهنگ کشور و عرصه موسیقی تحمیل کرده است.

این فعال صنایع نرم و خلاق ادامه داد: بر این اساس، این شرکت خلاق پس از بررسی گسترده خصوصیات این حوزه، اپلیکیشنی را ایجاد کرد که ۴ برابر سرعت اپلیکیشن‌های آنسوی آبی را دارا بوده و هزینه آن نیز یک نهم هزینه رقبای مشابه خارجی است. همچنین آرشیو بسیار خوب و کاملی از آهنگ‌های ایرانی را در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

صمد آقایی افزود: امکانات مختلفی در این سامانه ملی عرضه موسیقی، پیش‌بینی شده است، یکی از این امکانات فرمان صوتی هوشمند است. بر اساس این خدمت، کاربر بدون نیاز به تایپ کردن با دستور صوتی می‌تواند مثلاً آهنگ را عوض کند یا میزان صدا را کم و زیاد کند. تلاش کرده‌ایم که از نظر امکانات و کاربری، همه زمینه‌ها فراهم باشد.

وی همچنین بیان کرد: یکی از مسائلی که باید به آن اشاره کرد، نیاز این کسب و کار به معرفی بیشتر به مخاطب ایرانی است. با توجه به هزینه‌های بالای تبلیغات طبیعی است که یک شرکت خلاق که در زمینه فرهنگ و هنر، خدمات ارائه می‌دهد، توان پوشش این هزینه‌ها را نداشته باشد، با توجه به سیاست‌های اعلامی در مورد لزوم مقابله با تهاجم فرهنگی و حمایت از عرضه آثار هنری فاخر ایرانی، طبیعی است که ما انتظار حمایت داشته‌ باشیم.