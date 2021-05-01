داروخانه ها توان خرید داروهای کرونا را ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حیدر محمدی، روز شنبه در نشست خبری که به صورت مجازی برگزار شد، درباره وضعیت و کمبود انسولین در بازار دارویی کشور، اظهار داشت: در زمینه انسولین مشکل اساسی ما تأمین ارز است. انسولین جزو اقلامی است که ۱۰۰ درصد محصول ارزبری دارد. متأسفانه تولید داخل فقط توانسته ۵ درصد بازار را تأمین کند. اگر این تحریمها بگذارند و این شرکتها بتوانند تجهیزاتشان را تکمیل کنند، طی ماههای آینده دو شرکت دیگر به عرصه تولید انسولین قلمی اضافه میشود.
وی گفت: میزان تحویل انسولین قلمی ما در ماه حدود ۲ میلیون قلم بود که موقتاً آن را در اسفند ۹۹ به ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار قلم رساندیم تا دو هفته اول فروردین را پوشش دهیم، اما مصرف شد و ما متوجه شدیم میزان مصرف انسولین ما بیش از این است.
محمدی افزود: بررسیهای انجام شده نشان میدهد که نیاز ماهیانه انسولین ما بیش از ۳ میلیون است. در صورتی که بانک مرکزی حسب قولی که دادند در تأمین ارز مشکلی ایجاد نشود، در خرداد ۱۴۰۰ احتمالاً بتوانیم تأمین انسولین را از دو میلیون در ماه به سه میلیون ارتقا دهیم. البته نیاز است که مردم در حد نیاز واقعیشان مصرف کنند. زیرا این فرآورده ارزبری بالایی دارد و برای کشور هزینه بالایی دارد.
وی ادامه داد: قیمت تمام شده انسولین در منطقه حدود ۳۰۰ هزار تومان است که با بیمه حدود ۳,۰۰۰ تومان میفروشیم. باید در مصرف آن صرفه جویی شود در حدی که درمان دچار چالش نشود. امیدواریم با ورود تولید داخل و تأمین واردات به میزان کافی مشکل انسولین حل شود.
محمدی درباره وضعیت مطالبات داروخانهها از بیمهها، گفت: مطالبات داروخانهها همیشه بوده و همیشه مکاتبه کردیم. در شرایطی که داروخانهها در خط اول ارائه خدمت به مردم در کنار مراکز درمانی هستند، بخش زیادی از هزینههایی که میکنند، پرداختش از سوی سازمانهای بیمهگر با تأخیر انجام میشود و داروخانهها عملاً قادر نیستند که مجدداً داروها را خریداری کنند. این یکی از مطالبات ما است.
وی افزود: ماهها است که مطالبات داروخانههای ما به تعویق افتاده و خطرناک هم هست. الان برخی از مراکز درمانی رمدسیویر، فاویپیراویر و توسیلوزومپ را که به عنوان داروهای خط اول درمان کرونا مطرح هستند، به دلیل بدهی به شرکتهای پخش نمیتوانند خریداری کنند. یک زنجیره معیوب است که بیمه پول بیمارستان را نمیدهد، بیمارستان نمیتواند پول داروخانه را پرداخت کند و داروخانه هم نمیتواند پول شرکت پخش را بدهد. شرکت پخش هم میخواهد از تأمین کننده دارو را بخرد. این یکی از مسائلی است که مبتلابه آن هستیم و امیدواریم رفع شود.
محمدی درباره اجرای طرح نسخ الکترونیک در داروخانهها، گفت: در این زمینه تابع ضوابطی هستیم که شورای عالی بیمه ابلاغ کرد. به هر حال سازمان تأمین اجتماعی پیشرو تر از سایر سازمانها این اقدام را با شهامت بیشتری شروع کردند. باید توجه کرد که نسخه الکترونیک میتواند از پِرت بسیاری از منابع جلوگیری کرده و کمک کند که خطاهای پزشکی به شدت کاهش یابد. در حوزه داروخانه یکی از مشکلات این بود که برخی پزشکان نسخه را دستی مینویسند اما بیمه از داروخانه فقط به صورت الکترونیک میپذیرد. حال یک کار مضاعفی به داروخانه تحمیل میشود و باید داروخانه این اقدام را انجام دهد و نسخهای که پزشک نوشته را تایپ کند. این اقدام خطای پزشکی را از بین نمیبرد، زیرا پزشک میداند که چه نوشته است. هرچند که داروخانهها در نسخهخوانی تسلط دارند، اما باز هم خطا با این روش به صفر نمیرسد. بیمهها تلاش کردند که هزینهای بین ۳۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان برای ثبت هر نسخه به صورت الکترونیک به داروخانهها بدهند. داروخانهها همکاری کامل را دارند و امیدواریم با همکاری سازمانهای بیمهگر در پوشش بیمهای حق تعرفه خدمات دارویی و ثبت نسخ این کار سریعتر اجرایی شود.
محمدی در زمینه ذخایر مواد اولیه دارویی در کشور، گفت: به دلیل عدم تأمین ارز به مقدار کافی و یا عدم انتقال ارز در یکسال گذشته، ذخایر مواد اولیه ما کاهش داشته است که این موضوع به معنای این نیست که دارو نداریم، اما متأسفانه بخشی از منابعمان به مقدار کمی کاهش یافته است. این برای ما نگرانکننده است امیدواریم با تأمین ارز کافی یا برنامه ریزی برای آزادسازی تدریجی نرخ ارز و در عین حال افزایش پوشش بیمهای داروها تأمین کرده و فشار را بر بیماران هم کاهش دهیم. ما قبلاً حدود دو سال ذخیره مواد اولیه داشتیم و اختلاف ارز آزاد و دولتی زیاد نبود اما الان اختلاف زیاد شده امیدواریم در این ماهها بتوانیم مشکل تأمین ارز را با اولویت تولید داخلی حل کنیم.
وی درباره گلایه صاحبان صنایع دارو درباره بخشنامههای خلقالساعه، گفت: بحثهایی که در زمینه بخشنامه خلق الساعه مطرح شد، درست نبود. ما مطابق بند پ قانون احکام دائمی کشور، ملزم هستیم شناسهگذاری کالا را انجام دهیم. این موضوع را چند سال ابلاغ کردیم که اکثراً اجرا کردند. برخی صنایع دارویی این را اجرا نکردند و ما بخشنامه هشداری زدیم که انجام دهید. الزام به اجرای یک طرح قانونی به معنای خلق الساعه بودن آن نیست هرچند که به مزاج برخی بد بیاید. قانون لازم الاجرا است و باید به تدریج به اجرا درآید. عجیب بود که این بحث از سوی کسانی مطرح شد که کاملاً بر عرصه دارو اشراف داشتند. هیچ بخشنامه خلق الساعهای نبوده و نیست و اگر موضوعی بوده، نص صریح قانون بوده است.
مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو درباره چرایی تولید مشترک واکسن کرونا از سوی شرکت اکتوور با اسپوتنیک روسیه، گفت: در زمینه تولید قراردادی یا مشترک هر شرکتی که اعلام آمادگی کند، ما استقبال میکنیم. هنوز تولید داخلی ما در زمینه واکسن وارد بازار نشده است. طبیعتاً ما ناچاریم واکسن را از محل واردات تأمین کنیم. حال شرکتی اعلام کرده که میخواهم با همکاری یکی از شرکتهای خارج واکسن را در داخل کشور تولید کنم، یقیناً ما استقبال میکنیم نه اینکه بگوییم مقابله میکنیم. فقط اکتوور وارد تولید مشترک نشدند، بلکه شرکت سیناژن با یک شرکت استرالیایی تولید میکند، پاستور ما با کوبا تولید میکند و چند شرکت و مؤسسه دیگر هم هستند. در عین حال مثلاً درخواست شرکت سامانداروی هشتم را داریم که اسپوتنیک تولید کنند. اکتوور هم یکی از شرکتهای معتبر ما است که در زمینه GMP کار کردند. شرکتهایی که بخواهند تکنولوژی یک واکسن را تحت لیسانس یا کامل در داخل کشور راهاندازی کنند، استقبال میکنیم.
محمدی درباره کمبود IVIGنیز گفت: این فرآورده برای بیماران نقص ایمنی است. برخی از داروها مانند IVIG و…، داروهایی هستند که مصرف اندیکاسیون اصلیشان برای کرونا نیست و اصلاً اثبات هم نشده است و چندی پیش هم معاونت درمان وزارت بهداشت اعلام کرد که پزشکان نباید اینها را تجویز کنند. زیرا باعث شده که ذخایر این دارو برای بیماران نقص ایمنی کاهش یابد و بیماران دچار مشکل شده اند. بنابراین پزشکان این دارو را فقط برای اندیکاسیون اصلی خودش یعنی برای بیماران نقص ایمنی تجویز کنند. این دارو روی بیماران کرونایی هیچ تأثیری ندارد و فقط باعث میشود که ذخایر این دارو کاهش یابد.
نظر شما