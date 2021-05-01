محمد علی احمدی در گفتوگو خبرنگار مهر با اشاره به برنامههای روز قدس اظهار داشت: امسال راهپیمایی عمومی روز قدس و مراسمی با حضور عموم مردم برگزار نخواهد شد اما برنامههای نمادین برای اجرا، برنامهریزی شده است.
وی با اشاره به وضعیت ویژه روز قدس در سال جاری گفت: البته راهپیمایی مجازی با شعار محوری «آزادی قدس نزدیک است» در فضای مجازی که در دسترس عموم است برگزار میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان ادامه داد: امام خمینی (ره) از همان سال ۱۳۴۲ چنین فرمودند که «اگر مرا دار بزنید از این مبارزه دست نخواهم کشید» بنابراین روز قدس برای مبارزه با رژیم فاسد صهیونیستی، جلوگیری از اقدامات توسعه طلبانهی صهیونیستها، یک مناسبت دائمی و مستمر برای یادآوری ضرورت مبارزه با صهیونیستها و اتحاد مسلمانان است.
وی خاطر نشان کرد: این روز ابعاد مختلفی دارد و در فضای معنوی پس از شبهای قدر است که مردم پس از دعا و تضرع و یک معنویت و مبارزه با شیطان نفس، عزم خود را برای مبارزه با غدهی سرطانی و رژیم کودککش صهیونیستی و پشتیبانان آن جزم میکنند.
تبیین توطئه اسرائیل و ایجاد وحدت میان مسلمانان
احمدی با اشاره به ثمرات مهم برگزاری روزهای قدس از زمان اعلام امام (ره) تا کنون، گفت: از مهمترین ثمرات، تبیین توطئههای اسرائیل است که یک وحدت آرمانی میان ملل مسلمان ایجاد کرد؛ در سال ۱۳۴۲ امام (ره) به تنهایی مبارزه با رژیم صهیونیستی را اعلام و اجرا کردند که اکنون شاهد شکوفایی نسل انقلابی در کشورهای مختلف اسلامی برای مبارزه با اسرائیل هستیم.
وی با بیان اینکه روز قدس به یک روز بینالمللی اسلامی تبدیل شدهاست، تصریح کرد: روز قدس وحدت آرمانی بین مردم فلسطین است که فراموش نشدن روز قدس سبب برملا کردن توطئهها و زنده شدن آرمان فلسطین شده است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان خاطر نشان کرد: روز قدس امسال را فرصت مناسبی برای اعلام انزجار از سران وابسته و خود فروختهی بعضی کشورها که در نهایت خفت و زبونی، رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناختند میدانیم.
محور تبلیغی قدس گرامیداشت یاد شهید حاج قاسم سلیمانی است
وی با اشاره به مشکلات داخلی رژیم صهیونیستی و ضعف آنان در مقابل اقتدار جبههی مقاومت گفت: یکی از اصلیترین محورهای تبلیغی روز قدس گرامیداشت شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت است.
احمدی افزود: شکست طرح ننگین معامله قرن و بیتوجهی ملتها به آن باعث زمینهسازی برای اجرای طرح جمهوری اسلامی برای همهپرسی و دادن حق انتخاب به مردم فلسطین شدهاست.
وی معتقد است که دشمن و عوامل داخلی و جریان نفوذ سعی در تضعیف روحیه و خسته نشان دادن مردم از آرمانهای انقلاب اسلامی را دارند در حالی که علیرغم مشکلات اقتصادی، مردم همچنان به آرمانهای انقلاب پابند هستند که نمونهی آن حضور در مراسم تشییع شهید حاج قاسم سلیمانی، سردار حجازی و راهپیمایی خودرویی و موتوری است.
تبیین چرایی مبارزه با رژیم صهیونیستی
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان ادامه داد: جلسهای برای تبیین برنامههای روز قدس، همه برنامهها در قالب برنامههای تبیینی، تبلیغی، مجازی و میدانی اعلام و مقرر شده تا در برنامههای تبیینی به چرایی مبارزه با رژیم صهیونیستی و اثرات این مبارزه از نظر موقعیت جهانی، رسالت دینی و منافع ملی پرداخته شود و در این رابطه برنامههای رسانهای و مکتوب تولید و پخش خواهد شد.
وی افزود: در حوزه تبلیغی نیز طرحهای مناسبت تبلیغی در نقاط مختلف شهر توسط شهرداری اصفهان نصب خواهد شد، همچنین بهرهگیری از وصیت شهیدان عزیز به ویژه شهدای مدافع حرم در ضرورت مبارزه با ظلم و کفر رژیم صهیونیستی از جمله این برنامههاست که توسط سایت نوید شاهد منتشر خواهد شد.
احمدی یادآور شد: اعلام راهپیمایی مجازی روز جهانی قدس همراه با قطعنامه و همچنین فعالسازی تشکلها و جوانان در حوزه فضای مجازی و هشتگ «قدس شریف نزدیکیم» و تولید محتوای مناسب و با انتشار تصاویر ۴۰ سال راهپیمایی روز جهانی قدس و بهرهگیری از شبکههای آموزش به ویژه شبکهی شاد از جمله برنامههای فضای مجازی انجام خواهد گرفت.
وی برگزاری برنامههای مختلف میدانی در سطح استان و در شهر اصفهان، برنامهی نمادین در میدان فلسطین و میدان قدس، حرکتهای سیار با استفاده از گروههای سرود و سیستمهای صوتی را از دیگر برنامهها برشمرد و افزود: همچنین برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری نقشآفرین ائمه جماعت مساجد مورد توجه قرار خواهد گرفت و هر یک از اعضا، برنامههای خود را جهت بزرگداشت روز جهانی قدس اعلام میکنند.
نظر شما