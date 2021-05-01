به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، «کاطع الرکابی» نماینده پارلمان عراق سخنانی در خصوص حضور نظامیان ایالات متحده آمریکا در خاک این کشور مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: پارلمان عراق از دولت الکاظمی درخواست کرده است تا جدول زمان بندی خروج نظامیان آمریکا از این کشور را مشخص کند. دولت بغداد تاکنون به این درخواست واکنشی نشان نداده است.

این نماینده پارلمان عراق یادآور شد: ما معتقدیم که در پرونده اخراج نیروهای نظامی آمریکا از خاک عراق تناقضاتی وجود دارد. طرف آمریکایی پس از پایان دور سوم گفتگوهای راهبردی با بغداد، در بیانیه خود اشاره‌ای به خروج خود از عراق نکرد.

وی تأکید کرد: مصوبه پارلمان عراق در خصوص اخراج نیروهای نظامی بیگانه ازجمله آمریکایی‌ها از خاک این کشور لازم الاجراست. دولت به جای تعلل در اجرای این مصوبه باید زمینه‌های اخراج آمریکایی‌ها را فراهم آورد.

پیش از این، هادی العامری، رهبر ائتلاف فتح عراق گفته بود: واقعیت آن است که مواضع آن در قبال آمریکایی‌ها کاملاً روشن است. ما معتقد هستیم که نظامیان آمریکا باید از خاک عراق خارج شوند.

رئیس ائتلاف فتح همچنین عنوان کرد: ما تحت هیچ شرایطی اشغالگری در خاک خود را نمی‌پذیریم. ما نمی‌خواهیم هیچ‌گونه رابطه نظامی با ایالات متحده آمریکا داشته باشیم. این موضع غیرقابل تغییر است.

العامری در ادامه سخنان خود یادآور شد: اگر نظامیان آمریکایی به صورت مسالمت آمیز از خاک عراق خارج نشوند، ما با مقاومت خود آنها را وادار به خروج از خاک عراق می‌کنیم.