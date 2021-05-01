به گزارش خبرگزاری مهر، پیروز حناچی، شهردار تهران در مراسم روز کارگر که امروز برگزار شد، با گرامیداشت روز جهانی کارگر، گفت: در روایت‌ها از پیامبر اکرم (ص) و حضرت علی (ع) و بزرگان ما به فضیلت کار و تلاش اشاره شده و روایتی از پیامبر داریم که بر پرداخت حقوق کارگران قبل از خشک شدن عرق آنها تاکید می‌کند و در شهرداری نیز تلاش می‌کنیم این نگاه جریان داشته باشد.

او پس از اشاره به کرامت دست‌های پینه بسته از نظر پیامبر، به تشریح چگونگی نامگذاری روز کارگر پرداخت و افزود: در اول ماه می ۱۸۸۶ در شیکاگو کارگران معترض تجمع می‌کنند و خواستار کاهش ساعت کار از ۱۴ به ۸ ساعت می‌شوند و این مساله منجر به درگیری پلیس و کارگر می‌شود و دستگیری تعداد زیادی از کارگران می‌شود که طی آن پنج نفر از کارگران محکوم به اعدام می‌شوند و یک نفر قبل از اعدام خود کشی می‌کند.

حناچی ادامه داد: این روند و اعتراض سال‌ها بعد نیز در کشورهای مختلف ادامه پیدا می‌کند و در کشور ما نیز در سال ۱۳۲۵ در کرمانشاه در اعتراض کارگران ۱۴ کشته و ۱۲۰ زخمی ثبت شد و این روز به عنوان نماد احقاق حقوق کارگران ثبت شد.

شهردار تهران با بیان اینکه خانواده شهرداری تهران با موضوع کارگر عمدتاً از طرف پیمانکاران مرتبط است، عنوان کرد: ۷۰ درصد اقدامات مؤثری که در شهر انجام می‌شود به خدمات کارگران در شهر بستگی دارد مانند خدمات آنها در فضای سبز، میادین و آرامستان ها و باید تلاش کنیم که در این شرایط سخت این امر را صرفاً به پیمانکاران نسپاریم.

او با اشاره به فرمان حضرت علی (ع) به مالک اشتر مبنی بر تلاش برای ثروتمند شدن مردم یادآور شد: این مساله منوط به فضای سرمایه گذاری و فضای رونق اقتصادی است که امیدواریم در کشور حادث شود. در حوزه مربوط به کارگران در شهرداری، بخشی از تلاش برای سختی کار برای آتش نشانان در دولت تصویب و ابلاغ شد و در حال پیگیری بقیه موارد درباره کارگران هستیم. همچنین رسمی شدن کارکنانی که سالهاست در شهرداری کار می‌کنند در دست پیگیری است.