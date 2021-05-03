سیلاب به برخی مناطق استان کرمان خسارت وارد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید سعیدی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به بارندگی‌های چند روز اخیر در استان کرمان اظهار کرد: بارندگی‌های روز گذشته منجر به خساراتی در حوزه راه بخش شهداد و گلباف شد.

سعیدی از خسارت محور سیرچ به شهداد و اندوهجرد در اثر وقوع سیلاب خبر داد و افزود: تعدادی از واحدهای مسکونی در روستاهای حرمک و نسک واقع در بخش گلباف هم دچار آبگرفتگی شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان همچنین با اشاره به خسارت به بخش کشاورزی روستاهای حرمک و نسک گفت: راه روستایی و کشاورزی شهرستان فاریاب نیز دچار خسارت شده است. محور «قلعه گنج- رمشک- فنوج» هم تا اطلاع ثانوی به دلیل خسارت مسدود است.

وی همچنین گفت: طبق اعلام اداره کل هواشناسی استان کرمان رگبارهای پراکنده و رعد و برق تا اواخر هفته جاری در سطح استان کرمان به ویژه در غرب و جنوب غرب ادامه خواهد داشت.

سعیدی از رشد ابرهای همرفتی و وزش تند بادهای موقتی در اکثر مناطق این استان خبر داد و افزود: احتمال بارش تگرگ در مناطق مستعد وجود دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان با هشدار در خصوص احتمال طغیان رودخانه‌های فصلی از مردم خواست از نزدیک شدن به مسیل‌ها پرهیز کنند.