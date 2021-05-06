آبگیری ۴۰ درصد از تالاب کجی نهبندان/گیاهان کم آب بر کشت شود

امیر کوهستانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیتهای گردشگری نهبندان بیان کرد: تالاب کجی از جمله زیباییهای خداوند در دل طبیعت بوده که همه ساله توجه گردشگران زیادی را به خود جلب میکند.
وی با بیان اینکه متاسفانه کمبود بارش باعث خشک شدن تالاب شده بود، گفت: به دنبال بارندگیهای اخیر ۳۵ تا ۴۰ درصد ظرفیت تالاب آبگیری شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست نهبندان ادامه داد: اکثر آب وارد شده به تالاب از ارتفاعات اطراف بوده و تشنگی تالاب و زمین ادامه دارد.
وی با بیان اینکه آب موجود در تالاب روزهای زیادی دوام نخواهد داشت، گفت: با توجه به خشک بودن زمین، هر روز پنج تا ۱۰ روز از ظرفیت آب تالاب کم میشود.
کوهستانی خواستار کشت گیاهان کم آب بر در اراضی اطراف تالاب شد و افزود: اگرچه با فرهنگسازی های انجام شده کشت این دسته از گیاهان آغاز شده اما نیازمند توجه بیشتری هستیم.
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