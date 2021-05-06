  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۱:۱۸

در گفت و گو با مهر عنوان شد؛

آبگیری ۴۰ درصد از تالاب کجی نهبندان/گیاهان کم آب بر کشت شود

آبگیری ۴۰ درصد از تالاب کجی نهبندان/گیاهان کم آب بر کشت شود

بیرجند- رئیس اداره حفاظت محیط زیست نهبندان گفت: اگرچه به دنبال بارندگی های اخیر، ۳۵ تا ۴۰ درصد ظرفیت کجی نهبندان آبگیری شده اما تشنگی تالاب ادامه دارد.

امیر کوهستانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری نهبندان بیان کرد: تالاب کجی از جمله زیبایی‌های خداوند در دل طبیعت بوده که همه ساله توجه گردشگران زیادی را به خود جلب می‌کند.

وی با بیان اینکه متاسفانه کمبود بارش باعث خشک شدن تالاب شده بود، گفت: به دنبال بارندگی‌های اخیر ۳۵ تا ۴۰ درصد ظرفیت تالاب آبگیری شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست نهبندان ادامه داد: اکثر آب وارد شده به تالاب از ارتفاعات اطراف بوده و تشنگی تالاب و زمین ادامه دارد.

وی با بیان اینکه آب موجود در تالاب روزهای زیادی دوام نخواهد داشت، گفت: با توجه به خشک بودن زمین، هر روز پنج تا ۱۰ روز از ظرفیت آب تالاب کم می‌شود.

کوهستانی خواستار کشت گیاهان کم آب بر در اراضی اطراف تالاب شد و افزود: اگرچه با فرهنگ‌سازی های انجام شده کشت این دسته از گیاهان آغاز شده اما نیازمند توجه بیشتری هستیم.

کد مطلب 5205557

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها