به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، یک مقام وزارت خارجه آمریکا امروز پنجشنبه بدون اشاره به خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ با ایران (برجام) همراه با نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در سال ۲۰۱۸ توسط ترامپ در سخنانی اعلام کرد: آنچه را که ایران برای پایبندی به تعهدات خود در توافق هسته‌ای باید انجام دهد را می‌دانیم و متوجه هستیم که خودمان باید چه کاری را انجام دهیم.

این مقام وزارت خارجه آمریکا در این خصوص ادامه داد: برای سناریوی عدم بازگشت ایران به توافق هسته ای آمادگی داریم، اما نمی خواهیم این اتفاق روی دهد. در دُور اخیر مذاکرات گام هایی که باید برای بازگشت به توافق هسته ای برداشته شود، بیشتر مشخص شد.

وی در این باره اضافه کرد: موضوع آمریکایی های زندانی در ایران نیز در مذاکرات مطرح شد؛ اما به توافقی در مورد آنها دست نیافتیم. دولت پیشین آمریکا (ترامپ) چند سال تلاش کرد ایران را تحت فشار قرار دهد؛ اما این راهبرد شکست خورد.

مقام وزارت خارجه آمریکا افزود: تا این لحظه در مذاکرات وین، در مورد هیچ چیز توافقی صورت نگرفته و همچنان کارهای زیادی باقی مانده است. در مراحل پایانی مذاکرات قرار نداریم.

مقام مسئول مذکور بدون توجه به سیاست اصولی جمهوری اسلامی مبنی بر اهتمام در راستای تقویت بنیه دفاعی تهران ادعا کرد: می خواهیم پس از رسیدن به تفاهماتی در مورد توافق هسته ای، در مورد بهبود آن هم با ایران صحبت کنیم. می خواهیم با ایران در مورد مسائلی مانند موشک های بالستیک و کاهش تنش در منطقه گفتگو کنیم!

گفتنی است که جو بایدن رییس جمهور آمریکا از زمان کارزار انتخاباتی خود پیش از سوم نوامبر سال ۲۰۲۰ ادعا کرده است که می خواهد به توافق هسته ای با ایران بازگردد!

به گزارش مهر، ایران روز پنجم اسفند سال گذشته اعلام کرد که مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی، در اعتراض به تداوم تحریم‌های آمریکا و اجرا نشدن مفاد برجام از سوی طرف اروپایی، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف می‌کند و دیگر اجازه نظارت‌های فراپادمانی را به بازرسان نخواهد داد.

از سوی دیگر، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از لحظه ورود به کاخ سفید در ۲۰ ژانویه (اول بهمن)، عملاً هیچ گام محسوسی در راستای بازگشت به برجام برنداشته و به انجام چند اقدام عوام فریبانه کفایت کرده است؛ حال آنکه او موظف به جبران اشتباه دولت قبلی واشنگتن در خصوص برجام است.

توافقنامه هسته‌ای ایران با نام رسمی «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) در سال ۲۰۱۵ به امضای ایران و گروه ۱+۵ (ایالات متحده، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین و آلمان) و اتحادیه اروپا رسید.

طبق این توافقنامه، ایران مجاز به غنی سازی اورانیوم تا غنای ۳.۶۷ درصد است و در ازای آن، سایر طرف‌های امضاکننده این توافق ملزم به لغو تحریم‌های اقتصادی علیه ایران شدند.

به رغم رضایت تمام طرف‌ها از مفاد این توافقنامه، دولت ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» در ۸ ماه می ۲۰۱۸ (۱۸ اردیبهشت ماه سال ۹۷) به طور یکجانبه از این توافق خارج شد و تحریم‌ها علیه ایران را دوباره وضع کرد که این اقدام واشنگتن در کنار انفعال طرف‌های اروپایی و عدم اقدام مستقلانه آنها در جهت جبران پیامدهای این خروج، مقامات تهران را واداشت تا طبق مادتین ۲۶ و ۳۶ برجام در روندی گام به گام تعهدات برجامی خود را کاهش دهند.

دولت جدید آمریکا در تلاش است تا وانمود کند به دنبال بازگشت به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ با ایران موسوم به برجام است؛ اما در عمل به بهانه‌های مختلف از انجام این کار سرباز می‌زند.

گفتنی است که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان اعلام کرده بود که تصمیم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تعلیق اجرای پروتکل الحاقی کاملاً مطابق با متن برجام بوده و این تصمیم در راستای ادامه نقض توافق هسته‌ای از سوی آمریکا و انفعال سه کشور اروپاییِ متعهد در برجام در عمل به تعهداتشان صورت گرفته است.

در هفته های اخیر نیز نمایندگانی از کشورهای ۱+۴ با ایران در سطح معاونان وزیر خارجه با برگزاری نشست هایی در شهر وین در تلاشند تا در راستای احیای این توافق بین المللی به ویژه رفع تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران گام هایی را بردارند.