ماجراجویی‌ رژیم صهیونیستی عزمها را برای نابودی آن محکم تر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج اساتید دانشگاه‌های تهران بزرگ در بیانیه‌ای ضمن گرامیداشت روز جهانی قدس اعلام کرد: ماجراجویی‌های اخیر رژیم منحوس صهیونیستی، نه تنها خللی در اراده ملت شریف ایران و جهان اسلام ایجاد نمی‌کند، بلکه عزم‌ها را برای نابودی این غده سرطانی از عالم، مستحکم‌تر از گذشته خواهد کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«فَلا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَی السَّلْمِ وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَ اللَّهُ مَعَکُمْ وَ لَنْ یَتِرَکُمْ أَعْمالَکُمْ»

(مبادا در مبارزه کوتاهی کنید و به دشمن پیشنهاد سازش دهید. شما بالاترید چون خدا با شماست و مطمئن باشید نتیجه مقاومت را بی کم و کاست به شما می‌دهد)

(سوره مبارکه محمد، آیه شریفه ۱۲)

دهه‌ها از وقوع یک تراژدی بزرگ در قلب سرزمین‌های اسلامی"فلسطین عزیزتر از جان می‌گذرد. رژیمی سفاک و ددمنش با حمایت اجانب زورگوی عالم، بی وقفه در پی محو و نابودی یک موجودیت دینی ملی واحد و لایتغیر به نام قدس شریف است و در طول بیش از هفت دهه، تمامی حربه‌های خباثت آلود خود را برای رسیدن به مقصودی شیطانی به کاربسته و حتی وقوع بحران‌های انسانی بزرگ همچون کووید ۱۹ نیز مانعی در راه اقدامات ضدبشری آنها ایجاد نکرده است.

اما امت اسلامی از همان ابتدای مبارزه، سلاح «مقاومت» را برای رویارویی با توطئه‌های گوناگون دشمن برگزیده است. این سلاح برّنده در طول بیش از نیم قرن مبارزه، به یُمن رشادت‌های انسان‌های بزرگی همچون شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی (ره) و همه همرزمان این شهید مبارز، به سپاهی مجهز و با ایمان در مقابله با این رژیم کودک کش تبدیل شده است.

اکنون رژیم غاصب صیهونیستی با حقیقتی غیرقابل انکار تحت عنوان «جبهه مقاومت اسلامی» روبه‌روست که با محاصره سرزمینی و اعتقادی آن، فروپاشی و فرجام این تراژدی غمبار را بیش از پیش نزدیک نموده است.

جبهه مقاومت همه ابزارهای لازم را برای شکست نهایی و بیرون راندن همیشگی اشغالگران از قلب سرزمین اسلامی آماده کرده است و به لطف خداوند و هدایت امام امت، امام خامنه ای (حفظه الله)، این گزاره را به زودی به واقعیتی بی بدیل مبدل خواهد ساخت.

اینک در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان که با ابتکار امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) به روز قدس نامگذاری شده، سازمان بسیج اساتید دانشگاه‌های تهران بزرگ، همسو و همگام با ملت شریف ایران و همه ملت‌های مسلمان در سراسر جهان حمایت همه جانبه خود را نسبت به آرمان قدس شریف اعلام می‌دارد و خاطر نشان می‌سازد ماجراجویی‌های اخیر رژیم منحوس صهیونیستی، نه تنها خللی در اراده ملت شریف ایران و جهان اسلام ایجاد نمی‌کند، بلکه عزم‌ها را برای نابودی این غده سرطانی از عالم، مستحکم‌تر از گذشته خواهد نمود.

با درود و سلام به روح پرفتوح حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و همه شهیدان و مجاهدان آزادی قدس شریف، بالاخص شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی (ره).

رمضان المبارک سال ۱۴۴۲ هجری قمری (۱۴۰۰ هجری شمسی)

بسیج اساتید دانشگاه‌های تهران بزرگ