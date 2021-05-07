آخرین مهلت ثبت نام برای اعزام اساتید زبان فارسی به خارج

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت گسترش زبان فارسی و ایران شناسی مرکز همکاریهای علمی و بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به منظور انتخاب مدرسان دانشگاهی برای اعزام به کرسیهای زبان و ادبیات فارسی و ایرانشناسی در دانشگاهها و مراکز علمی خارج از کشور، فراخوان و پرسشنامه مخصوص متقاضیان اعزام به این کرسیها را منتشر کرد.
اعضای هیأت علمی متقاضی واجد شرایط اعزام (اعضای هیأت علمی رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی و مسلط به یک زبان بین المللی) گروههای زبان و ادبیات فارسی، ایرانشناسی و مطالعات ایرانی، آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، زبانشناسی، فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاهها میتوانند پرسشنامه تکمیل شده خود را در فرمت های word و pdf حداکثر تا تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ از طریق دانشگاه محل کار خود (به طور متمرکز و در یک مرحله، با نامه رسمی آن دانشگاه) به این مرکز ارسال کنند.
بدیهی است تکمیل پرسشنامه و ارسال مدارک، صرفًا به منزله درخواست اعزام است و داوطلبان پس از بررسی مدارک و وضعیت علمی، برای شرکت در مصاحبه علمی دعوت خواهند شد.
داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شمارههای ۸۲۲۳۴۲۳۳ و ۸۲۲۳۳۱۴۴ تماس بگیرند.
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