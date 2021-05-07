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۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۲:۲۰

وزارت علوم اعلام کرد؛

آخرین مهلت ثبت نام برای اعزام اساتید زبان فارسی به خارج

آخرین مهلت ثبت نام برای اعزام اساتید زبان فارسی به خارج

اساتید متقاضی اعزام به کرسی‌های زبان و ادبیات فارسی و ایرانشناسی دانشگاه‌های خارج از کشور تا ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ برای ثبت نام فرصت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت گسترش زبان فارسی و ایران شناسی مرکز همکاری‌های علمی و بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به منظور انتخاب مدرسان دانشگاهی برای اعزام به کرسی‌های زبان و ادبیات فارسی و ایران‌شناسی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور، فراخوان و پرسشنامه مخصوص متقاضیان اعزام به این کرسی‌ها را منتشر کرد.

اعضای هیأت علمی متقاضی واجد شرایط اعزام (اعضای هیأت علمی رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی و مسلط به یک زبان بین المللی) گروه‌های زبان و ادبیات فارسی، ایران‌شناسی و مطالعات ایرانی، آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، زبان‌شناسی، فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه‌ها می‌توانند پرسش‌نامه تکمیل شده خود را در فرمت های word و pdf حداکثر تا تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ از طریق دانشگاه محل کار خود (به طور متمرکز و در یک مرحله، با نامه رسمی آن دانشگاه) به این مرکز ارسال کنند.

بدیهی است تکمیل پرسشنامه و ارسال مدارک، صرفًا به منزله درخواست اعزام است و داوطلبان پس از بررسی مدارک و وضعیت علمی، برای شرکت در مصاحبه علمی دعوت خواهند شد.

داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره‌های ۸۲۲۳۴۲۳۳ و ۸۲۲۳۳۱۴۴ تماس بگیرند.

کد مطلب 5206072
زهرا سیفی

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