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۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۵:۳۸

در همایش «شهید قدس» انجام شد؛

تجلیل از خانواده شهدای مقاومت و مبارزه با صهیونیسم

تجلیل از خانواده شهدای مقاومت و مبارزه با صهیونیسم

قم- همایش بین‌المللی «شهید قدس» با مراسم تجلیل از خانواده شهدای مقاومت و مبارزه با رژیم صهیونیستی ، به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش بین‌المللی «شهید قدس» ظهر جمعه با مراسم تجلیل از خانواده شهدای مقاومت، به پایان رسید.

در این همایش که به همت سازمان تبلیغات اسلامی قم در شبستان کربلای مسجد مقدس جمکران برگزار شد، از خانواده‌های شهید محمدمهدی لطفی نیاسر شهید مبارزه با صهیونیسم، شهید صابری از سپاه فاطمیون، شهید حسین شاه از سپاه زینبیون، شهید درتراش از شهدای سپاه بدر و شهید سهیل تبریزی تجلیل شد.

مدال افتخار و حمایل خادمی مسجد مقدس جمکران به همراه کتیبه فرش متبرک آستان مقدس رضوی و مسجد جمکران در این مراسم به خانواده این شهدای مقاومت اهدا گردید.

کد مطلب 5206368

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