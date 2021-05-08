حفظ قرآن بهترین تصمیم زندگی ام بود / آغاز دلدادگی در ۱۰ سالگی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: بر کسی پوشیده نیست که قرآن کریم در برگیرنده هدایت و سعادت انسان در دنیا و آخرت بوده که در تمام مراحل زندگی رهبر و راهنمای انسان به سوی کمال است.

این کتاب آسمانی انسان را به مستقیم ترین راه‌ها هدایت می‌کند و افراد مأنوس با قرآن به کمک آن، به خوبی حق را از باطل تشخیص می‌دهند.

خوشا به سعادت افرادی که در سنین نوجوانی و حتی خردسالی قدم در یارگیری و حفظ قرآن می‌گذارند و در این مسیر همتی ویژه به خرج می‌دهند.

افرادی مانند " علی عسکری" نوجوان ۱۴ ساله اهل سنت که در کنار درس و دیگر آموزش‌های زندگی، حفظ قرآن را آغاز کرده و تاکنون حافظ ۱۱ جز از این کتاب الهی شده است.

بنا به اعتقاد این نوجوان حافظ قرآن، آموختن و گذاشتن وقت برای حفظ قرآن نه تنها باعث حسی خوشایند می‌شود بلکه با صیقل دادن روح و جسم، انسان از هر گونه گناه و آلودگی مصون می‌ماند.

اکنون این نوجوان ۱۴ ساله با پشتکاری مضاعف در مسیر حفظ قرآن طی طریق کرده و تلاش دارد با فعالیت در عرصه‌های تجوید و درک معانی قرآن، بخشی از رسالت بندگی اش را انجام دهد.

آغاز دلدادگی در ۱۰ سالگی

این حافظ اهل سنت قرآن کریم در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: از کودکی علاقه زیادی به قرآن داشتم و در کنار بزرگ‌تر ها به آیات این کتاب نورانی گوش می‌دادم.

عسکری که اکنون ۱۴ سال سن دارد، افزود: از ۱۰ سالگی حفظ قرآن را آغاز کردم و در حال حاضر ۱۱ جز قرآن را حفظ کردم.

وی با بیان اینکه زندگی قرآنی دارای اطمینان خاطر و آسایشی ویژه است، گفت: تلاش می‌کنم آیات این کتاب آسمانی را به دوستانم هم آموزش دهم.

عسکری با بیان اینکه حفظ قرآن تأثیر زیادی در زندگی فردی و اجتماعی ام داشته است، افزود: اگرچه هنوز سن چندانی ندارم اما بارها شاهد معجزه قرآن در یادگیری درس‌هایم بوده‌ام.

تلاش برای افزایش گستره معلومات قرآنی

این حافظ اهل سنت قرآن کریم با بیان اینکه قرآن دارای قدرت و نیرویی عظیم است، افزود: یادگیری این کتاب آسمانی باعث رشد و تعالی روح می‌شود که این امر تأثیر بسزایی در شکل گیری شخصیت دارد.

عسکری با اشاره به دیگر فعالیت‌های قرآنی اش، اظهار کرد: تلاش دارم با حفظ، تجوید و یادگیری معنی قرآن، بر معلوماتم بیافزایم.

وی با بیان اینکه استاد سالاری از حافظان قرآن از جمله کسانی هستند که حفظ قرآن را به آموزش دادند، گفت: علاقه بسیاری به ادامه این راه دارم و دوست دارم در آینده به دیگران هم آموزش دهم.

عسکری خانواده را بهترین مشوق برای حفظ قرآن دانست و افزود: قدم گذاشتن در مسیر یادگیری قرآن یکی از بهترین تصمیم‌های زندگی ام بوده که به خود افتخار می‌کنم.