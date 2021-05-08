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۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۹:۱۸

سرهنگ شیرانی تشریح کرد؛

وضعیت ترافیکی راه‌های کشور/ ۱۰ محور بارانی است

وضعیت ترافیکی راه‌های کشور/ ۱۰ محور بارانی است

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا، وضعیت ترافیکی محورهای کشور در صبح شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ را تشریح کرد.

سرهنگ احمد شیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی جاده‌ها اظهار کرد: با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر بارندگی‌های پراکنده در اکثر جاده‌های استان‌های کشور تا پایان هفته رعایت احتیاط بیشتر در رانندگی و سرعت مطمئنه با توجه به لغزندگی جاده‌ها بسیار ضروری است.

وی افزود: خودروهای حمل و نقل عمومی کالا، بار و مسافر می‌بایستی آمادگی لازم برای سفر در این شرایط را در جاده‌ها داشته باشند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا با اشاره به وضعیت ترافیکی محورها گفت: با توجه به بار ترافیک صبحگاهی و سفرهای ورود به شهر تهران ترافیک نیمه سنگین در آزادراه قزوین - کرج حدفاصل محمدشهر تا پل فردیس را شاهد هستیم.

سرهنگ شیرانی ادامه داد: همچنین ترافیک در آزادراه کرج - تهران محدوده‌های پل کلاک و گرمدره و در محور شهریار - تهران محدوده‌های شهر قدس و زرنان نیمه سنگین گزارش شده است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت جوی فعلی جاده‌ها گفت: بارش باران در برخی از محورهای استان‌های اردبیل، زنجان، قزوین، گیلان، مازندران، تهران، سمنان، گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی را شاهد هستیم.

سرهنگ شیرانی با اشاره به محورهای مسدود شریانی گفت: محورهای معلمان - شاهرود، آزادراه سردار حجازی (کنارگذر شرقی اصفهان)، جندق - معلمان، شهداد - نهبندان و خرم آباد - پلدختر تا اطلاع ثانوی مسدود و بقیه جاده‌های اصلی کشور باز و ترافیک روان دارند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا در پایان گفت: محدودیت تردد بین شهرها در گروههای قرمز و نارنجی کماکان ادامه داشته و محدودیت تردد شبانه از ساعت ۲۲ تا ۳ بامداد در تمامی شهرهای گروه قرمز و نارنجی و زرد و آبی برقرار است.

کد مطلب 5206655

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