سرهنگ احمد شیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی جاده‌ها اظهار کرد: با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر بارندگی‌های پراکنده در اکثر جاده‌های استان‌های کشور تا پایان هفته رعایت احتیاط بیشتر در رانندگی و سرعت مطمئنه با توجه به لغزندگی جاده‌ها بسیار ضروری است.

وی افزود: خودروهای حمل و نقل عمومی کالا، بار و مسافر می‌بایستی آمادگی لازم برای سفر در این شرایط را در جاده‌ها داشته باشند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا با اشاره به وضعیت ترافیکی محورها گفت: با توجه به بار ترافیک صبحگاهی و سفرهای ورود به شهر تهران ترافیک نیمه سنگین در آزادراه قزوین - کرج حدفاصل محمدشهر تا پل فردیس را شاهد هستیم.

سرهنگ شیرانی ادامه داد: همچنین ترافیک در آزادراه کرج - تهران محدوده‌های پل کلاک و گرمدره و در محور شهریار - تهران محدوده‌های شهر قدس و زرنان نیمه سنگین گزارش شده است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت جوی فعلی جاده‌ها گفت: بارش باران در برخی از محورهای استان‌های اردبیل، زنجان، قزوین، گیلان، مازندران، تهران، سمنان، گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی را شاهد هستیم.

سرهنگ شیرانی با اشاره به محورهای مسدود شریانی گفت: محورهای معلمان - شاهرود، آزادراه سردار حجازی (کنارگذر شرقی اصفهان)، جندق - معلمان، شهداد - نهبندان و خرم آباد - پلدختر تا اطلاع ثانوی مسدود و بقیه جاده‌های اصلی کشور باز و ترافیک روان دارند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا در پایان گفت: محدودیت تردد بین شهرها در گروههای قرمز و نارنجی کماکان ادامه داشته و محدودیت تردد شبانه از ساعت ۲۲ تا ۳ بامداد در تمامی شهرهای گروه قرمز و نارنجی و زرد و آبی برقرار است.