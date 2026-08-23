جایگاه همدان به عنوان مرکز جهانی طب ایرانی باید تصویب شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیبالله شعبانی موثقی ظهر یکشنبه در نخستین اجلاس سالانه همدان؛ مرکز جهانی طب ایرانی با اشاره به ظرفیتهای عظیم علمی و گیاهان دارویی استان بر لزوم تحول در رویکردهای تبلیغی و پژوهشی این حوزه تاکید کرد.
وی با بیان اینکه برخی اصطلاحات رایج در این حوزه ناخواسته موجب ایجاد دافعه در جامعه علمی میشود، اظهار کرد: واژه «طب سنتی» بهدلیل تقابلی که در اذهان عمومی با مولفههای مدرنیته پیدا کرده ممکن است حس کهنگی و فاصله از علم روز را تداعی کند در حالی که این دانش با دارا بودن بیش از ۱۱ هزار گزاره روایی و برخورداری از تنوع کمنظیر گیاهان دارویی در همدان ماهیتی پویا، کیفی و پیشگیرانه دارد.
نماینده ولیفقیه در همدان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت بازنگری علمی در دستورالعملهای درمانی تاکید کرد و افزود: با توجه به تغییرات بنیادین در فیزیولوژی و سبک تغذیه انسان معاصر نسبت به سدههای گذشته اساتید و پژوهشگران باید این پرسش را مدنظر قرار دهند که آیا نسخههای درمانی متعلق به قرنها پیش بدون تطبیق با واقعیتهای زیستی امروز، همچنان اثربخشی کامل دارند یا تفاوت در اقلیم و رژیم غذایی موجب کاهش کارایی آنها شده است؟
وی در پایان با استقبال از نامگذاری همدان بهعنوان مرکز جهانی طب ایرانی از سوی مدیریت شهری بر ضرورت ارتقای این جایگاه تاکید کرد و گفت: برای بهرهمندی از اثرگذاری واقعی، این عنوان باید در سطوح کلان کشوری از جمله شورای فرهنگ عمومی به تصویب نهایی برسد تا همدان بهعنوان دیار بوعلیسینا، مرجعیت حقوقی و بینالمللی خود را در حوزه طب کهن بهطور رسمی تثبیت کند.
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